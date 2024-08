Fréquent et sans gravité, le malaise vagal peut toutefois être impressionnant. Il s'agit en effet d'une courte perte de connaissance provoquée par une chute de tension. Combien de temps dure-t-il ? Comment réagir ? On fait le point avec Laure Geisler, médecin généraliste.

QU'EST-CE QU'UN MALAISE VAGAL ?

Le malaise vagal tient son nom du nerf vague, ce nerf qui parcours le corps du cerveau à l'estomac. Trop stimulé, le nerf vague est alors responsable du malaise vagal. Le malaise vagal est un malaise très fréquent et bénin. "En réalité, il s'agit plutôt d'une syncope que d'un malaise. C'est une perte de connaissance transitoire, brève et brutale due à une baisse de tonus, qui entraîne une chute. On note aussi un retour rapide à la conscience normale. Dans le cas précis du malaise vagale, la syncope vasovagale est déclenchée par une chute de tension", développe Laure Geisler, médecin généraliste.

QUELS SONT LES SYMPTÔMES ?

"Avant la survenue du malaise, le sujet ressent des prodromes : des palpitations, un flou visuel, des tremblements et des vertiges notamment", note la médecin généraliste.

Au moment du malaise, la personne ressent une grande faiblesse musculaire, un gros coup de chaud - elle se met à transpirer - et elle s'évanouit.

"Une fois que le malaise est terminé, certaines personnes, mais ce n'est pas la majorité, peuvent avoir des nausées, des vomissements et des maux de tête", explique Laure Geisler.

QUELLES SONT LES PERSONNES À RISQUE ET QUELS SONT LES FACTEURS DE RISQUES ?

« Le plus souvent, il s'agit de personnes qui souffrent de troubles de la tension », précise la spécialiste. « Cela peut aussi concerné des personnes qui ne suivent pas bien leur traitement, hypotenseurs et diurétiques, notamment », ajoute-t-elle. Des émotions fortes constituent des facteurs de risques, tout comme un stress intense, une grande fatigue ou une activité physique trop intense.

Selon Laure Geisler, le contexte joue aussi un rôle important dans la survenue des malaises vagaux : "une atmosphère chaude, bruyante, confinée comme dans une salle de concert pu un restaurant, sont des environnements à risques".

COMMENT RÉAGIR ?

Les prodromes cités plus haut sont des signaux qui doivent alerter.

"Une personne qui sait qu'elle est sujette aux malaises vagaux, au moment où elle ressent les prodromes, doit prévenir les personnes qui l'accompagnent et qu'elle ait le réflexe de s'asseoir ou s'allonger car c'est la chute qui peut surtout être dangereuse", précise la professionnelle. La position idéale ? S'allonger et surélever ses jambes à 30°. Après le malaise, Laure Geisler recommande à l'entourage d'allonger la personne et de la mettre en position latérale de sécurité. "Il faut la surveiller aussi bien sûr. Je le répète, un malaise vagal est bénin. Mais si l'état de santé de la personne semble inquiétant, si elle reste inconsciente plus de cinq minutes ou si on lui connaît des antécédents cardiaques notamment, je recommande d'appeler les secours".

QUEL TRAITEMENT CONTRE LES MALAISES VAGAUX ?

Il n'existe aucun traitement médical pour prévenir les malaises vagaux. Toutefois, si les malaises se répètent, il est important de consulter afin de s'assurer que ces syncopes ne sont pas les symptômes d'une pathologie plus grave.

"Il peut en effet s'agir d'un autre type de malaises, potentiellement plus graves et liés à une maladie cardiovasculaire par exemple.

Le patient sera soumis à un électrocardiogramme, on pourra aussi lui faire une prise de sang", précise Laure Geisler.

La médecin généraliste recommande également de voir un médecin si le malaise survient sans circonstance, contexte, facteurs de risques, "si on est tout à fait détendu, au calme, chez soi", illustre-t-elle.