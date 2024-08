Les dirigeants de la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC) ont demandé samedi au secrétariat du bloc régional de convoquer une réunion urgente des ministres de la Santé pour évaluer l'impact de la Mpox dans la région.

Dans un communiqué publié à l'issue du 44e sommet ordinaire des chefs d'Etat et de gouvernement de la SADC, qui s'est tenu dans la capitale zimbabwéenne, le secrétaire exécutif de la SADC, Elias Magosi, a déclaré que les Etats membres avaient été également appelés à renforcer la surveillance de la maladie, les tests de diagnostic, les soins cliniques, ainsi que la prévention et le contrôle des infections.

"Le sommet a chargé le secrétariat de convoquer d'urgence une réunion des ministres de la Santé afin d'évaluer l'impact de la Mpox et de faciliter une réponse régionale coordonnée pour contrôler la propagation de la maladie", a déclaré M. Magosi.

L'état de la Mpox sur le continent et dans la région de la SADC, ainsi que de la déclaration de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) selon laquelle la Mpox est une urgence de santé publique de portée internationale ont été relevés par le sommet, a-t-il indiqué.

Le sommet a exprimé sa solidarité et son soutien aux Etats membres touchés par la Mpox et demandé à l'OMS, aux Centres africains de contrôle et de prévention des maladies et à leurs partenaires d'octroyer des ressources en réponse à cette maladie dans la région, a ajouté M. Magosi.

Centrafrique : au moins 14 personnes atteintes de mpox dont un cas de décès

Au moins 14 personnes sont atteintes de mpox dont un cas de décès à Bangassou, chef-lieu de la préfecture du Mbomou dans le sud-est de la République centrafricaine (RCA), a-t-on indiqué vendredi auprès des sources locales concordantes.

Selon les autorités sanitaires, l'épidémie de mpox (variole du singe) a été déclarée à Bangassou. Au moins 14 cas ont été enregistrés dont un cas de décès. Sur les ondes d'une radio locale, Ludovic Gounoumane, médecin-chef de l'hôpital régional universitaire de Bangassou, a confirmé cette information avant d'indiquer que parmi les malades, trois sont venus de Rafaï, une sous-préfecture du Mbomou.

Par ailleurs, il a ajouté que les 13 patients étaient mis en quarantaine pour leur prise en charge. Il est à noter que le ministère de la Santé et de la Population a annoncé jeudi que neuf personnes déclarées positives sur 92 cas suspects dans la capitale centrafricaine étaient déjà guéries.

Mpox en RD Congo : 548 morts depuis le début de l'année (ministre)

L'épidémie de mpox a fait 548 morts en République démocratique du Congo depuis le début de l'année et touche désormais toutes les provinces, a annoncé jeudi le ministre congolais de la Santé, Samuel-Roger Kamba.

Selon le dernier rapport épidémiologique, "notre pays a enregistré 15.664 cas potentiels et 548 décès depuis le début de l'année", a-t-il déclaré.

Au 3 août, l'agence de santé de l'Union africaine Africa CDC (Centres de contrôle et de prévention des maladies du continent) avait recensé 455 décès et 14.479 contaminations dans 25 des 26 provinces du pays.

Mercredi, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclenché son plus haut niveau d'alerte sanitaire à l'échelle internationale face à la multiplication des cas de mpox en Afrique à partir de la RDC.

L'OMS avait déjà pris une telle décision en 2022, lorsqu'une épidémie de mpox - portée par le clade (groupe) 2b - s'était étendue à travers le monde. Mais l'épidémie actuelle, partie de la RDC et pour l'heure circonscrite en Afrique, a ses spécificités, en premier lieu un virus plus contagieux et dangereux. Elle est provoquée par le clade 1 et par une variante encore plus dangereuse, le clade 1b. Son taux de mortalité est estimé à 3,6%.