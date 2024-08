Le secteur de la santé dans la wilaya d’El-Meghaïer a été renforcé par un nouveau staff de médecins spécialistes, ainsi que de nouveaux équipements médicaux, dans le cadre des efforts visant l’amélioration des prestations médicales, ont rapporté vendredi les responsables du secteur.

Ces praticiens spécialistes vont ainsi renforcer les services de réanimation, anesthésie, maladies internes, diabète, médecine légale, orthopédie et imagerie médicale au niveau des deux établissements publics hospitaliers (EPH) Saïd Debagh et Saâd Dahleb, respectivement dans les daïras d’El-Meghaïer et Djamaâ, a déclaré à l’APS, le directeur du secteur, Ahmed Semati.

Des équipements médicaux modernes en radiologie, réanimation et autres destinés pour la maternité ont été également réceptionnés, en vue d'améliorer les conditions de prise en charge médicale des patients et des prestations de santé, a expliqué le même responsable.

Le wali d’El-Meghaïer, Laredj Nehila a, à cette occasion, exhorté les responsables du secteur à mobiliser tous les moyens et l’encadrement médical pour assurer la qualité des prestations sanitaires fournies à la population de la wilaya.