Le ministre des Moudjahidine et des Ayants-droit, Laid Rebiga a reçu, hier à Alger, la directrice du Musée d'Art africain de Belgrade (Serbie), Marija Aleksic, en visite en Algérie dans le cadre du renforcement des relations de partenariat et de coopération entre les deux pays.

La rencontre a permis aux deux parties d'examiner les voies et moyens d'établir les mécanismes de coopération entre le Musée national du Moudjahid et le Musée d'Art africain de Belgrade, pour "la mise en œuvre de nombre de projets liés à la mémoire commune, à travers l'échange d'expériences et d'expertises en matière de gestion des musées ainsi que l'échange des visites pour s'enquérir des différents outils et technologies modernes, outre l'élaboration d'un programme spécial pour la célébration du 70e anniversaire du déclenchement de la Révolution algérienne, en Serbie.

A cette occasion, M. Rebiga a affirmé que la visite de la responsable serbe et de la délégation l'accompagnant en Algérie "revêt une importance particulière pour nous, eu égard aux relations historiques privilégiées unissant les deux pays, notamment durant la Révolution de libération nationale".

Les deux parties s'attèlent à "la mise en place de mécanismes adéquats pour promouvoir l'action muséale entre les deux pays afin de préserver la mémoire commune, au vu de l'expérience algérienne en matière de gestion du patrimoine historique et culturel", a-t-il fait savoir.

Nous voulons "instaurer des relations de travail et de coopération entre le Musée national du Moudjahid et le Musée d'Art africain de Belgrade, afin de transmettre la mémoire commune aux deux pays", a précisé le ministre, annonçant que son secteur "fera, à ce musée, un don représentant la lutte du peuple algérien durant la période coloniale française, outre l'organisation de rencontres académiques entre des enseignants et des spécialistes algériens et serbes, en vue de promouvoir l'histoire commune et les relations fraternelles entre les deux pays".

Pour sa part, Mme Marija Aleksic a exprimé sa fierté d'être en Algérie, soulignant que son institution muséale, qui a ouvert ses portes le 23 mai 1977, "aspire à établir des relations de coopération et de travail avec le ministère des Moudjahidine et des Ayants-droit, notamment avec le Musée national du moudjahid".

Elle a également évoqué "la profondeur des relations entre son pays et l'Algérie qui remontent à l'époque du diplomate, correspondant de guerre, chercheur et écrivain yougoslave, M. Zdravko Pecar, également fondateur du Musée d'Art africain de Belgrade".

Au menu de la visite de la directrice du Musée d'Art africain en Algérie, des visites aux différents établissements muséaux, ainsi que dans les wilayas d'Oran et de Aïn Témouchent, pour découvrir leurs monuments et sites historiques et touristiques, en sus de sa participation à la célébration de la Journée nationale du Moudjahid.