Madagascar ambitionne de produire plus de 11,2 millions de tonnes de riz d'ici 2030, selon un rapport publié jeudi par le ministère malgache de l'Agriculture.

Ce projet s'inscrit dans le cadre de la Stratégie nationale de développement rizicole 3e génération (SNDR 3), dont les perspectives ont été examinées mercredi lors d'un atelier dirigé par le ministre de l'Agriculture et de l'Elevage, Suzelin Ratohiarijaona, indique le rapport.

L'objectif de cette stratégie est de transformer Madagascar en un centre de production de riz de premier plan en Afrique subsaharienne, selon le ministère.

L'atelier a mis l'accent sur l'augmentation durable de la productivité et de la production rizicole. La SNDR 3 cible particulièrement les exploitations agricoles familiales, souvent de petite taille, en améliorant leur accès aux formations techniques, aux intrants et aux équipements modernes via des guichets agricoles locaux.