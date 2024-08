M. Brahim Merad, directeur de campagne du candidat indépendant, M. Abdelmadjid Tebboune, a supervisé, samedi dans les wilayas de Bouira, Bordj Bou Arréridj, Sétif et Mila, des activités de proximité, ainsi que l’ouverture et l’inspection de permanences.

Au cours de son activité dans les coordinations électorales des wilayas citées, où il a notamment échangé avec les acteurs qui y activent, M. Merad a reçu des explications complémentaires sur le programme de travail arrêté, destiné à mobiliser, à sensibiliser et à promouvoir le programme du candidat indépendant M. Abdelmadjid Tebboune.

Dans la wilaya de Bouira, M. Merad a présidé une rencontre de proximité avec différents acteurs locaux, durant laquelle le programme de travail, de mobilisation et de sensibilisation de M. Abdelmadjid Tebboune a été débattu.

Il lui a été notamment exposé les grandes lignes du programme électoral du candidat indépendant M. Abdelmadjid Tebboune, qui repose sur la consolidation des acquis obtenus, la poursuite de la politique sociale, l’amélioration du pouvoir d’achat, la poursuite du plan d’augmentation des salaires et des efforts de développement de proximité, dont beaucoup ont été concrétisés grâce au programme de développement des zones d’ombre. En marge de l’inauguration de la permanence de campagne de Sétif, et de l’installation de la coordination de wilaya, dans la demeure d’un moudjahid, mise à la disposition de cette coordination, M. Merad a présidé une rencontre de proximité avec différents acteurs politiques de la wilaya. Dans la ville de Chelghoum-Laïd (Mila), M. Merad a supervisé l’installation du siège de la permanence de M. Abdelmadjid Tebboune, où il a été informé du programme des activités de proximité destinées à expliquer le programme électoral du candidat indépendant dans la wilaya de Mila.

Voter en faveur du candidat indépendant M. Abdelmadjid Tebboune, c'est permettre le parachèvement des projets structurants (Bengrina)

Le président du mouvement El-Bina, Abdelkader Bengrina, a appelé, dimanche à Tébessa, à voter en faveur du candidat indépendant M. Abdelmadjid Tebboune afin que les projets structurants lancés au cours de son premier mandat soient parachevés.

Animant une rencontre de proximité dans la localité de Bled El Hadba, M. Bengrina a souligné que l'élection du candidat indépendant M. Abdelmadjid Tebboune "lui permettra de poursuivre la réalisation des projets structurants entamés lors de son premier mandat, en particulier le grand projet de phosphate intégré de Bled El Hadba et celui de la mine de Gara Djebilet et d'autres projets de première importance". Le président du mouvement El-Bina a ajouté dans ce contexte que le soutien du candidat indépendant M. Abdelmadjid Tebboune par le peuple, "permettra aussi au pays de poursuivre la construction d'une économie forte, à même de favoriser la diversification des sources de revenus hors hydrocarbures".

M. Bengrina a conclu son activité de proximité en appelant les citoyens à se rendre massivement aux urnes, le 7 septembre, et à choisir le candidat indépendant M. Abdelmadjid Tebboune.

Une forte participation aux élections et le renforcement du front intérieur parmi les sujets les plus abordés par les journaux à Oran

L’appel aux électeurs à participer en force à l’élection présidentielle du 7 septembre prochain et le renforcement du front intérieur ont constitué les thèmes les plus abordés par les journaux, parus dimanche à Oran, dans le cadre de leur suivi de la campagne électorale de ce scrutin. Dans sa "Une", le journal arabophone El Djoumhouria écrit, en gros caractères : " Appels à une forte participation", "Les trois candidats à l'élection présidentielle du 7 septembre prochain, Abdelmadjid Tebboune, Youssef Aouchich et Abdelali Hassani Chérif, poursuivent pour le troisième jour leur campagne pour conquérir le bloc électoral et l'inviter à participer avec force à cette échéance importante pour notre pays, et choisir le prochain leader du pays". Dans un article intitulé "Le travail de proximité ... pierre angulaire de l'activité des partis", le même quotidien s'est concentré sur le travail et les rencontres de proximité, visant à inciter le citoyen à accomplir son devoir électoral. L’article s’est également penché sur d'autres sujets liés à cette campagne, comme les "discours électoraux" et "Les élections présidentielles vues par les citoyens d’Oran". De son côté, le journal francophone L'Echo D’Oran, a souligné dans son éditorial "Un départ très rapide", que "les représentants des trois candidats sont partis à la rencontre de l'Algérie profonde".

"Les représentants des candidats, du candidat indépendant M. Abdelmadjid Tebboune, M. Abdelali Hassani Chérif, du candidat du Mouvement de la Société pour la Paix et de Youssef Aouchich, candidat du Front des Forces Socialistes, l'Algérie, n'est pas seulement les grandes villes et le nord du pays, mais c'est aussi les régions reculées", a-t-on souligné dans le même article.

Le même journal ajoute que "l'autre pari de cette campagne électorale est de renforcer le front intérieur pour faire face aux menaces qui guettent le pays de toutes parts, et qui nous poussent à former un front uni pour déjouer les plans ignobles".

Sous le titre "Renforcer le front intérieur", le journal francophone "Cap DZ" a repris dans son éditorial l'appel des candidats à l'élection présidentielle du 7 septembre, à une large participation des citoyens au prochain scrutin, afin de "renforcer le front intérieur", et de "parer à toute tentative de complot contre l’Algérie". Le journal francophone "Ouest Tribune" précise, pour sa part, dans son éditorial, qu’"au troisième jour de la campagne électorale, les candidats à l'élection présidentielle du 7 septembre ont abordé les chantiers qu’ils lanceront en cas de victoire".

La situation sociale et économique du pays est omniprésente dans les promesses, les propositions et les discours prononcés.

Sous différents titres, ces journaux ont couvert les événements de la troisième journée de la campagne électorale, qui a marqué l'organisation de plusieurs rassemblements populaires et des rencontres de proximité, mettant l'accent sur les grands axes des programmes des trois candidats. Ils ont également évoqué la déclaration de l'Autorité nationale indépendante des élections, dans laquelle elle rappelle la nécessité de se conformer aux règles de la couverture médiatique de la campagne électorale.

Le Mouvement Ennahda organise une activité de proximité en faveur du candidat du MSP

Le Mouvement Ennahda a organisé, samedi à Alger, une activité de proximité en faveur du candidat du Mouvement de la société pour la paix (MSP), Abdelaali Hassani Cherif, dans le but de sensibiliser et encourager les citoyens à participer massivement à l'élection présidentielle du 7 septembre.

Lors de cette activité, organisée à la Promenade des Sablettes dans le cadre du troisième jour de la campagne électorale pour la prochaine présidentielle, le Secrétaire général du Mouvement Ennahda, Mohamed Douibi, a appelé les citoyens à "participer massivement à la prochaine échéance", mettant l'accent sur l'impératif d'exercer "le droit et le devoir électoral pour la réussite de cet événement national important".

Evoquant le soutien de son Mouvement au candidat du MSP, M. Douibi a affirmé que le programme électoral de M. Hassani Cherif "est en droite ligne avec le programme du Mouvement, car il répond aux aspirations des citoyens et vise à accélérer la cadence du développement socioéconomique du pays", appelant à "soutenir et à voter pour ce candidat le 7 septembre". S'agissant du programme du Mouvement Ennahda durant cette campagne électorale, le Secrétaire général a fait savoir que de nombreuses rencontres de proximité sont organisées à l'échelle nationale afin de soutenir le candidat Hassani Cherif.

La wilaya d'In Guezzam fin prête pour la prochaine consultation électorale (Délégation)

Toutes les conditions matérielles et humaines sont réunies dans la wilaya d'In Guezzam, dans l'extême sud du pays, pour un bon déroulement des différentes phases relatives à l'élection présidentielle du 7 septembre prochain, a indiqué dimanche la délégation locale de l'Autorité nationale indépendante des élections (ANIE).

"La délégation a achevé les préparatifs liés à la prochaine élection présidentielle et est pleinement prête à organiser cet important événement national", a déclaré à l'APS le coordinateur local de l'ANIE, Cheikh Ould Al Bakaï.

Pour la bonne marche de la campagne électorale qui a débuté le 15 août en cours, sept (7) espaces publics ont été affectés pour accueillir les meetings devant être animés par les trois candidats en lice ou leurs représentants, dont trois espaces dans la commune d'In Guezzam et quatre dans celle de Tin Zaouatine, a-t-il expliqué.

Les services de la délégation locale ont procédé également à la désignation de plusieurs sites d'affichage électoral.

Dans le même cadre, les membres de la délégation locale de l'ANIE ont effectué jeudi dernier une visite dans la commune de Tin Zaouatine (360 km à l'ouest du chef lieu de wilaya) pour s'enquérir des préparatifs pour la prochaine consultation populaire, a fait savoir le délégué local de l'ANIE.

La wilaya d'In Guezzam compte un corps électoral de 34.945 électeurs et électrices, répartis sur neuf centres de vote, dont cinq centres dans la commune du chef-lieu de wilaya et quatre dans la commune de Tin Zaouatine, selon la même source.

Le FFS cible les plages de Tizi-Ouzou pour faire campagne pour son candidat

Le Front des forces socialistes (FFS), qui fait campagne pour son candidat à l’élection présidentielle du 7 septembre prochain, M. Youcef Aouchiche, a choisi, samedi, le littoral de la wilaya de Tizi-Ouzou, très fréquenté durant les week-ends, pour mener campagne et appeler les électeurs à voter en faveur de son candidat.

C’est à la commune balnéaire de Tigzirt, et particulièrement ses plages et son port, que le directoire de campagne de Youcef Aouchiche à Tizi-Ouzou s’est rendu afin de rencontrer directement les estivants et les convaincre de voter pour "le jeune candidat" à la prochaine présidentielle et son programme "porteur d’espoir pour l’Algérie".

Conduite par le directeur de campagne de M. Aouchiche, dans cette wilaya, Mohamed Klaleche, la délégation du FFS s'est rendue à Tassalast, la grande plage et le port de la ville balnéaire, pour discuter avec les vacanciers, leur expliquant le programme de son candidat.

M. Klaleche a appelé les citoyens à soutenir Youcef Aouchiche, "le plus jeune candidat à l’élection présidentielle depuis 1962 avec un programme porteur d’espoir qui présente la vision de l'avenir et du changement".

"Pour concrétiser ce changement", le directeur de campagne a appelé à voter massivement le 7 septembre en faveur du candidat du FFS, rappelant que son programme touche à plusieurs domaines, notamment politique, en proposant "le renforcement de la démocratie et des libertés".

Le candidat du FFS s'intéresse également à la jeunesse et s'engage, entre autres, à consacrer une bourse de 20.000 DA pour les étudiants et une allocation chômage de 20.000 DA, et à relever le salaire national minimum garanti (SNMG) à 40.000 DA, a-t-il dit.