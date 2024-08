La presse nationale paraissant dimanche a relevé que les trois candidats en lice pour la présidentielle du 7 septembre sont entrés de plain-pied dans la campagne électorale, mettant en exergue leur détermination à convaincre les citoyens à adhérer à leurs programmes respectifs.

Sous le titre "Les candidats défendent leurs programmes", le journal Horizons a d'emblée relevé que les trois candidats "n'ont pas attendu longtemps pour se mettre dans le bain de la campagne électorale", l'objectif fixé étant de "convaincre, dans un premier temps, 24,3 millions d'électeurs à adhérer à leur programme et projet de société et dans un second les inciter à se rendre massivement aux urnes les 7 septembre prochain".

Le quotidien El Moudjahid s'est focalisé, quant à lui, sur l'importance de la mobilisation, relevant que "les citoyens s'apprêtent massivement à suivre le processus électoral, qui aboutira à terme à l'élection d'un nouveau Président. Dans le cas de notre pays, le test électoral tient bon", estime le journal.

Pour le journal El Watan, qui titre en Une "La campagne entre dans le vif", a publié les activités et discours des trois candidats au troisième jour de la campagne électorale de même que le quotidien La Voie d'Algérie qui titre en Une "Les arguments du candidat Tebboune", "Aouchiche mise sur la proximité" et "Intense activité de Hassani à l'Est".

Le quotidien en langue arabe "El Oumma" a mis en avant les photos des trois candidats, accompagnées de leurs slogans électoraux respectifs, ainsi que leurs discours axés sur l'importance de se rendre aux urnes massivement le jour du scrutin pour renforcer le front intérieur et bloquer la voie aux tentatives de déstabilisation du pays.

De son côté, El Djoumhouria note que le rythme de la campagne s'est accéléré lors de son troisième jour, durant lequel les trois candidats et leurs représentants ont intensifié les activités de proximité et les meetings populaires afin de convaincre les électeurs du bien-fondé de leurs programmes, appelant à une forte participation le jour du scrutin.

Dans le même contexte, El-Badil considère, lui aussi, que le rythme de la campagne électorale s'accélère, ajoutant que les trois candidats en lice, en l'occurrence M. Aouchiche Youcef pour le Front des forces socialistes (FFS), M. Tebboune Abdelmadjid en tant que candidat indépendant et M. Hassani Cherif Abdelaali pour le Mouvement de la société pour la paix (MSP), poursuivront la course électorale, avec la détermination de convaincre les citoyens à aller voter en masse le jour du scrutin.

"Les candidats entrent de plain-pied dans la campagne électorale", titre, pour sa part, le quotidien Le Jour d'Algérie, qui a mis en avant les activités des candidats notamment celui du candidat indépendant M. Abdelmadjid Tebboune qui se déplace "aujourd'hui à Constantine pour son premier meeting".

Le journal a également mis en avant les discours des deux autres candidats durant la troisième journée de la campagne électorale à savoir celles du FFS sous le titre "Aouchiche se présente comme le candidat du changement" et du MSP sous le titre "Hassani Cherif déploie les perspectives électorales" de son parti.

Le quotidien arabophone El Massa qualifie, pour sa part, la campagne électorale de "calme", soulignant que les candidats ont présenté leurs programmes "dans le respect des règles établies par l'Autorité nationale indépendante des élections (ANIE). Le Soir d'Algérie relève, quant à lui, que "trois jours après son lancement, les contours de la campagne se dessinent avec des thèmes récurrents évoqués par les trois candidats", à savoir l'emploi, la relance économique et la préservation du pouvoir d'achat. Le quotidien Echaab indique que les candidats ont intensifié leurs rencontres avec les citoyens à travers les wilayas, alors qu'El Khabar relève que les candidats, "en tournée dans l'est", se sont appliqués à expliquer leurs programmes électoraux, de même qu'Echourouk qui note que "d'une seule voix, les candidats appellent les citoyens à participer en force au vote.

Une forte participation aux élections et le renforcement du front intérieur parmi les sujets les plus abordés par les journaux à Oran

L’appel aux électeurs à participer en force à l’élection présidentielle du 7 septembre prochain et le renforcement du front intérieur ont constitué les thèmes les plus abordés par les journaux, parus dimanche à Oran, dans le cadre de leur suivi de la campagne électorale de ce scrutin.

Dans sa "Une", le journal arabophone El Djoumhouria écrit, en gros caractères : " Appels à une forte participation", "Les trois candidats à l'élection présidentielle du 7 septembre prochain, Abdelmadjid Tebboune, Youssef Aouchich et Abdelali Hassani Chérif, poursuivent pour le troisième jour leur campagne pour conquérir le bloc électoral et l'inviter à participer avec force à cette échéance importante pour notre pays, et choisir le prochain leader du pays".

Dans un article intitulé "Le travail de proximité ... pierre angulaire de l'activité des partis", le même quotidien s'est concentré sur le travail et les rencontres de proximité, visant à inciter le citoyen à accomplir son devoir électoral. L’article s’est également penché sur d'autres sujets liés à cette campagne, comme les "discours électoraux" et "Les élections présidentielles vues par les citoyens d’Oran".

De son côté, le journal francophone L'Echo D’Oran, a souligné dans son éditorial "Un départ très rapide", que "les représentants des trois candidats sont partis à la rencontre de l'Algérie profonde".

"Les représentants des candidats, du candidat indépendant M. Abdelmadjid Tebboune, M. Abdelali Hassani Chérif, du candidat du Mouvement de la Société pour la Paix et de Youssef Aouchich, candidat du Front des Forces Socialistes, l'Algérie, n'est pas seulement les grandes villes et le nord du pays, mais c'est aussi les régions reculées", a-t-on souligné dans le même article.

Le même journal ajoute que "l'autre pari de cette campagne électorale est de renforcer le front intérieur pour faire face aux menaces qui guettent le pays de toutes parts, et qui nous poussent à former un front uni pour déjouer les plans ignobles". Sous le titre "Renforcer le front intérieur", le journal francophone "Cap DZ" a repris dans son éditorial l'appel des candidats à l'élection présidentielle du 7 septembre, à une large participation des citoyens au prochain scrutin, afin de "renforcer le front intérieur", et de "parer à toute tentative de complot contre l’Algérie". Le journal francophone "Ouest Tribune" précise, pour sa part, dans son éditorial, qu’"au troisième jour de la campagne électorale, les candidats à l'élection présidentielle du 7 septembre ont abordé les chantiers qu’ils lanceront en cas de victoire".

La situation sociale et économique du pays est omniprésente dans les promesses, les propositions et les discours prononcés. Sous différents titres, ces journaux ont couvert les événements de la troisième journée de la campagne électorale, qui a marqué l'organisation de plusieurs rassemblements populaires et des rencontres de proximité, mettant l'accent sur les grands axes des programmes des trois candidats.

Ils ont également évoqué la déclaration de l'Autorité nationale indépendante des élections, dans laquelle elle rappelle la nécessité de se conformer aux règles de la couverture médiatique de la campagne électorale.

Accélération du rythme de la campagne et intense activité des candidats et de leurs représentants (presse de l’est du pays)

Les journaux paraissant dimanche dans l’est du pays ont mis l’accent, en traitant du 3ème jour de la campagne électorale pour l’élection présidentielle du 7 septembre, sur l’accélération du rythme et l’intensification des activités des candidats et de leurs représentants.

Sous le titre "La campagne électorale sur un rythme accéléré", le quotidien public An-Nasr a rendu compte des meetings du candidat du Mouvement de la société pour la paix (MSP), M. Abdelali Hassani Cherif, et de celui du Front des forces socialistes (FFS), M. Youcef Aouchiche, ainsi que des activités de Brahim Merad, directeur de campagne du candidat indépendant M. Abdelmadjid Tebboune.

Le même média a cité Abdelali Hassani Cherif qui a déclaré, en présidant un meeting de campagne à Skikda, qu'il s’emploierait, s’il accédait à la présidence, à "combler les écarts de développement" et à "rétablir l’équilibre dans la répartition des richesses dans le cadre d’une justice sociale". Il a Il a qualifié la date du 7 septembre de "station importante pour faire de l’Algérie un Etat fort jouant un rôle clé sur les scènes régionale et internationale".

An-Nasr a également cité le candidat Youcef Aouchiche qui a présidé un meeting populaire à Bordj Bou Arreridj, pour affirmer que le programme de son parti "tire sa force d’un projet de système de gouvernement semi-présidentiel qui élargit les pouvoirs des institutions de contrôle, y compris les deux chambres du parlement".

Il a également exprimé un certain nombre de propositions, notamment le maintien du pouvoir d’achat "par l’augmentation du salaire minimum et des différentes primes", avant d’appeler les citoyens à se rendre en masse aux urnes le jour du scrutin.

An-Nasr a également couvert les activités de proximité menées samedi à Bouira, Bordj Bou Arreridj, Sétif et Chelghoum-Laïd (Mila) par Brahim Merad, directeur de campagne du candidat indépendant M. Abdelmadjid Tebboune, aux cours desquelles il a souligné que les réformes engagées dans de nombreux domaines au cours du précédent mandat présidentiel, "ont permis de réaliser une véritable percée économique à travers l’inscription de plus de 8.000 projets, aujourd’hui en cours de réalisation", et de "lever la levée des obstacles qui entravaient des projets", en plus des autres mesures prises par M. Tebboune et qui ont permis de "renforcer le pouvoir d’achat, de restaurer le prestige du pays et d’immuniser l’Algérie contre les menaces".

De son côté, le quotidien "Ain El Djazaïr" a rapporté les propos du président du Mouvement El-Bina, Abdelkader Bengrina, qui a appelé, depuis Batna, à élire le candidat indépendant M. Abdelmadjid Tebboune "afin de parachever le chemin vers l’Algérie nouvelle".

Ce journal a également rendu compte des activités de campagne de la présidente du parti Tajamoue Amal El Djazaïr (TAJ), Fatma Zohra Zerouati, qui a considéré, à Constantine, que le choix du candidat indépendant M Abdelmadjid Tebboune permettra de "corriger les déséquilibres et améliorer la situation générale du pays".

"L’Est Républicain", quotidien régional paraissant le langue française, a rapporté que les trois candidats et leurs représentants "appellent les citoyens à voter massivement le 7 septembre pour renforcer le front intérieur", et "insistent sur les mesures sociales qu’ils prendront au profit des citoyens", tandis que le quotidien "Seybouse Times" (en langue française également) a barré sa Une de ce titre "Présidentielle 2024 : la presse nationale met en avant les programmes électoraux des candidats à l’élection présidentielle".