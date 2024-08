Plus de 7.600 nouveaux bacheliers (session 2024) ont été orientés vers l’Université d'Oran-1 "Ahmed Benbella", a-t-on appris de cet établissement d’enseignement supérieur.

Quelque 7.621 nouveaux bacheliers ont été orientés vers les différentes facultés et structures de formation de l’Université d'Oran-1, via la plateforme "Progress" mise à la leur profit par le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique pour l’accomplissement de toutes les procédures d’inscription et d’orientation, a précisé la cellule de communication de cet établissement universitaire.

Ce nombre représente un accroissement de 1.200 étudiants, en comparaison avec l’effectif enregistré durant l’année universitaire écoulée, qui a vu l’inscription de 6.424 nouveaux étudiants dans cette université, a fait observer la même source.

La cellule de communication a indiqué, dans ce contexte, qu’au départ 6.000 places pédagogiques avaient été réservées aux nouveaux étudiants, ajoutant que "la forte demande a amené les responsables chargés de l’opération à réviser à la hausse le nombre d’étudiants devant être admis dans les diverses spécialités de l’Université".

Par ailleurs, six nouvelles spécialités d’enseignement dans le cycle Master ont été validées cette année, a fait savoir la même source, indiquant qu’il s’agit de trois spécialités ouvertes au niveau de la faculté des sciences sociales et des sciences islamiques, de deux autres spécialités, à savoir "histoire de la résistance et du mouvement national algérien" et "histoire et civilisation du Machrek islamique", outre celle relative à "l’histoire islamique", prévue au niveau de la section "civilisation".

D’autre part, deux spécialités, dans le même cycle (Master), à savoir Criminologie et Code pénal et criminologie, ont été introduites, cette année, dans cet établissement universitaire, sachant que la faculté des sciences naturelles et de la vie propose une nouvelle spécialité aux étudiants, à savoir l’agriculture de précision, outre la réactualisation de la spécialité physique théorique, signale-t-on.

S’agissant du cycle licence, deux nouvelles spécialités ont été également introduites et proposées aux nouveaux étudiants, à savoir "l’ingénierie biomédicale", au niveau de la faculté des sciences exactes et appliquées, et le Droit devant être enseigné à l’Institut de criminologie, a-t-on indiqué de même source.

L’Université d'Oran-1 "Ahmed Benbella" compte 5 facultés: sciences sociales et islamiques, sciences exactes et appliquées, les lettres et les arts, médecine et sciences de la terre et de la vie, en plus de 3 instituts, à savoir traduction, criminologie et techniques et sciences appliquées.