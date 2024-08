Plus de 80 écrivains de différentes wilayas du pays prennent part à la 4ème édition du concours littéraire national "prix Oum Sihem" de la "nouvelle", lancé dernièrement par l'association "Athar El Abirine" de la culture et littérature d'Oran, a-t-on appris, dimanche, de cette association.

L'association culturelle "Athar El Abirine" a reçu des textes écrits par 85 écrivains dans le genre de la "nouvelle", dont des romanciers célèbres, la plupart des participants étant des femmes, a souligné à l'APS le président de l'association, Rouane Cherif.

"Cette édition a été lancée, en juin dernier, et la date du 15 août courant a été retenue comme dernier délai de remise des textes des participants au concours, tenu sous le slogan "l'écriture, engagement et responsabilité" ouvert aux écrivains dans le champ du récit de différentes tranches d'âge, selon le romancier.

"Les résultats du concours, organisé en coordination avec la Maison de la Culture et des Arts "Zeddour Brahim Kacem" à Oran, seront annoncés à la mi-septembre prochain, tandis qu'une cérémonie de remise des prix aux trois premiers et des prix d'encouragement pour les écrivains ayant obtenu les quatrième et cinquième places aura lieu, pendant les vacances scolaires d'hiver, indique-t-on.

Pour rappel, la défunte écrivaine Oum Sihem (1939-2021) a laissé un riche répertoire littéraire diversifié en poésie, comme "L'alphabet de novembre", "Témoin de l'époque", "Palestine" et dans la nouvelle "Le quai de Beyrouth", "Le quotidien d'Oum Ali" et d'autres ouvrages.