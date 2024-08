Le bilan de l'agression génocidaire sioniste contre la bande de Ghaza, en cours depuis le 7 octobre 2023, est passé à 40.099 martyrs et 92.609 blessés, a fait savoir dimanche le ministère palestinien de la Santé dans un communiqué repris par des médias.

"Au moins 25 Palestiniens sont tombés en martyrs au cours de ces dernières 24 heures", a précisé le ministère.

Depuis le 7 octobre 2023, l'armée sioniste mène une agression sauvage contre l'enclave palestinienne qui a entraîné des destructions massives d'infrastructures, en plus d'une catastrophe humanitaire sans précédent.

Des dizaines de colons sionistes envahissent l'enceinte de la mosquée Al-Aqsa

Des dizaines de colons sionistes extrémistes ont pris d'assaut dimanche, l'esplanade de la mosquée Al-Aqsa, dans la ville d'El-Qods occupée, a rapporté l'agence de presse palestinienne Wafa, citant des témoins.

Les colons se sont introduits par groupes successifs dans l'enceinte de la mosquée sainte et effectué des rituels talmudiques dans ses cours, ont indiqué les mêmes sources.

Troisième lieu saint de l'Islam, la mosquée d'Al-Aqsa subit des actes de profanation au quotidien par les colons et agents de la police sionistes. Ces actes visent à judaïser la ville d'El-Qods, imposer une nouvelle réalité et changer l'identité cultuelle de la ville sainte.

Cisjordanie occupée : 10.100 Palestiniens arrêtés par l'occupant sioniste depuis le 7 octobre

Le nombre de Palestiniens arrêtés en Cisjordanie occupée par les forces d'occupation sionistes depuis le début de l'agression sioniste contre Ghaza, le 7 octobre 2023, est passé à 10.100, ont fait savoir, dimanche, la Commission des Affaires des prisonniers et ex-prisonniers palestiniens et le Club des prisonniers dans un communiqué.

"Après l'arrestation de 25 Palestiniens par les forces d'occupation sionistes au cours de ces dernières 48 heures, le nombre de Palestiniens arrêtés en Cisjordanie occupée depuis le début de l'agression sioniste contre Ghaza, le 7 octobre 2023, est passé désormais à 10.100", ont précisé les deux organisations.

Elles ont fait remarquer que "les campagnes d’arrestation ont été accompagnées d’agressions contre les Palestiniens et leurs familles, ainsi que de dommages et de destructions considérables à leurs maisons", notant que les arrestations ont eu lieu dans tous les gouvernorats de la Cisjordanie, y compris à El Qods-Est.

Vendredi, les Nations unies ont qualifié d"horrible" l'attaque la veille de colons extrémistes sionistes contre un village en Cisjordanie occupée", ajoutant que, "dans l'ensemble, nous assistons à une impunité" face à de telles attaques.

"C'était horrible", a déclaré la porte-parole du haut-commissariat de l'ONU aux droits de l'homme, Ravina Shamdasani, au cours d'une conférence de presse à Genève.

"Ce qui est frappant (...), c'est que le meurtre d'hier (jeudi) à Jit n'est pas une attaque isolée et qu'il est la conséquence directe de la politique de (l'entité sioniste) de colonisation en Cisjordanie", a-t-elle poursuivi.

Agression sioniste contre Ghaza: les services du Croissant-Rouge palestinien risquent d'être interrompus

Le Croissant-Rouge palestinien a annoncé, dimanche, que ses services risquent d'être interrompus dans la bande de Ghaza en raison d'une grave pénurie de carburant.

Dans un communiqué publié sur la plateforme "X", l'association palestinienne de secours a souligné que ses services "risquent d'être interrompus dans les gouvernorats de Ghaza et du nord en raison d'une grave pénurie de carburant nécessaire au fonctionnement des ambulances, des cliniques médicales d'urgence et des services de secours".

Il est indiqué, dans le communiqué, que "les équipes du Croissant-Rouge palestinien connaissent déjà des pénuries de carburant et fonctionnent actuellement à capacité minimale, avec seulement deux ambulances sur huit en service dans les gouvernorats de Ghaza et du nord de Ghaza, qui risquent tous deux de s'arrêter complètement ce dimanche".

La source a prévenu que "cette situation entravait gravement la capacité des équipes à fournir des services et aggravait la crise sanitaire dans ces gouvernorats".

L'association a mis en garde que l'épuisement des réserves de carburant "entraînera également l'arrêt des générateurs d'électricité dans les cliniques et les centres médicaux – neuf au total dans les deux gouvernorats –, ce qui entraînera la détérioration des médicaments, l'arrêt des équipements de laboratoire et l'arrêt complet des services dans les cliniques qui servent des milliers de citoyens".

Depuis le 7 octobre dernier, l'armée sioniste mène une guerre dévastatrice contre Ghaza qui a fait plus de 132 000 martyrs et blessés, pour la plupart des enfants et des femmes, et plus de 10 000 disparus, au milieu de destruction massive et de famine meurtrière.

Ghaza: les attaques sionistes ont coûté la vie à au moins 82 membres de la défense civile

Au moins 82 membres de la défense civile sont tombés en martyrs et plus de 720 autres ont été blessés dans des attaques sionistes dans la bande de Ghaza depuis le 7 octobre dernier, a indiqué l'agence dimanche.

Dans un communiqué, l'Agence de défense civile a déclaré que ses installations et ses véhicules avaient été "régulièrement ciblés" par l'armée sioniste dans le cadre de sa guerre génocidaire qui a fait "82 martyrs parmi les membres de la défense civile et 720 blessés".

La source a souligné que l'entité sioniste "entravait délibérément les efforts humanitaires visant à sauver des vies et à protéger les civils".

Jusque-là, les équipes de secours de Ghaza, ont réussi à récupérer les corps de "35 000 personnes, tandis qu'environ 10 000 personnes restent coincées sous les décombres".

Selon la source, "les pénuries de carburant et les attaques (sionistes) empêchent les équipes de protection civile de répondre à des milliers d'appels d'urgence".

D'après la même source, "environ 2 210 corps ont disparu des cimetières de la bande de Ghaza".

Aussi, "le largage par l'entité sioniste d'environ 85 000 tonnes d'explosifs sur la bande de Ghaza a détruit plus de 80 % des infrastructures urbaines et 90 % des infrastructures générales".

A ce titre, l'organisme a prévenu qu'"environ 17 % de ces munitions n'ont toujours pas explosé".

L'agression sioniste en cours depuis le 7 octobre 2023, a fait près de 40 100 martyrs, principalement des femmes et des enfants, et 92 600 blessés, selon les autorités sanitaires palestiniennes.