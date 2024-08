Le 44e Sommet ordinaire des chefs d'Etat et de gouvernement de la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC) s'est ouvert samedi dans la capitale zimbabwéenne Harare, sous le thème "Promouvoir l'innovation pour ouvrir des opportunités de croissance économique et de développement durables vers une SADC industrialisée".

Les dirigeants régionaux soulignant à cette occasion la nécessité de continuer à soutenir la stabilité politique et économique pour accélérer l'intégration et l'industrialisation régionales.

Dans son discours de bienvenue aux délégués, le président zimbabwéen Emmerson Mnangagwa a déclaré que "le Zimbabwe était très honoré d'accueillir la réunion régionale qui définira le programme de développement de la région pour l'année à venir".

Selon le président zimbabwéen, la région de la SADC doit déployer des stratégies innovantes dans tous les secteurs de l'économie pour stimuler les chaînes de valeur régionales, en mettant particulièrement l'accent sur la valeur ajoutée et la valorisation des ressources minérales et naturelles abondantes de la région.

La région de la SADC doit aussi continuer à préserver jalousement et à défendre sa souveraineté et son droit à l'autodétermination économique, assurant que sous sa présidence, la région de la SADC continuera à mettre en œuvre avec vigueur des projets et des programmes régionaux qui font progresser le développement régional, a-t-il souligné.