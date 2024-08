Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a annoncé dans un communiqué l'ouverture, du 18 août au 1er septembre, de la session de candidature pour la nomination aux titres de professeur émérite et professeur hospitalo-universitaire émérite.

Les professeurs et professeurs hospitalo-universitaire intéressés par la nomination aux titres de professeur émérite et professeur hospitalo-universitaire émérite sont invités à déposer leurs dossiers de candidature, exclusivement, via la plateforme numérique: https://services.mesrs.dz/Emeritat, et ce du 18 août au 1er septembre", souligne le communiqué.

Selon les conditions citées par le ministère, le candidat au titre de professeur émérite, en exercice, doit justifier au 31 décembre 2023 de vingt (20) ans d'exercice effectif en cette qualité, ainsi que de productions scientifiques et pédagogiques depuis l'accès au grade de professeur, après avis du conseil d'éthique et de déontologie de la profession universitaire.

Pour ce qui est du titre de professeur hospitalo-universitaire émérite, les professeurs hospitalo-universitaires, en exercice, doivent quant à eux, justifier au 31 décembre 2023, vingt (20) années d'exercice effectif en cette qualité, dont dix (10) années en qualité de chef de service, ainsi que des productions scientifiques et pédagogiques depuis l'accès au grade de professeur, après avis du conseil d'éthique et de déontologie de la profession universitaire, précise le document.