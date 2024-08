Un groupe de 200 enfants de la wilaya de Ghardaïa a pris le départ, vendredi soir, à destination de la ville côtière de Tenès (Chlef), dans le cadre des camps d’été 2024 au profit des enfants du Sud, a-t-on appris samedi de la direction locale de la Jeunesse et des Sports (DJS).

Cinquième d’un programme arrêté par la DJS, ce contingent (filles et garçons), issus des communes de Guerrara, Berriane, El-Atteuf et Ghardaïa, se sont rendus au camp de Oued-El-Kessab à Tenès à bord de quatre bus, accompagnés d’encadreurs et animateurs du secteur de la Jeunesse et Sports ayant bénéficié de sessions de formation à cet effet, a indiqué le chargé des camps d’été à la DJS, Salah Khennane.

Les estivants profiteront d’un riche programme récréatif, culturel et sportif lors de leur séjour d’une quinzaine de jours.

Pas moins de 1.000 enfants de la wilaya, scindés en six groupes, ont été programmés pour bénéficier, cet été, de camps de vacances dans des villes côtières du pays, a rappelé la source.