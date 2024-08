Un total de 75,10 tonnes de viandes blanches et rouges importées ont été commercialisées dans la wilaya de Constantine, depuis le début du mois d'août, au niveau des points de vente agréés, à travers les 12 communes, a-t-on appris dimanche auprès du directeur du commerce et de la promotion des exportations, Sid Ali Merdas.

L'opération s'inscrit dans le cadre des mesures prises par le ministère du Commerce et de la Promotion des exportations en coordination avec celui de l'Agriculture et du Développement rural, visant à réguler les prix et assurer la disponibilité de ces produits en quantités suffisantes à l'échelle locale, a-t-il précisé.

Parmi ce lot global, 60 tonnes de viandes ovines et bovines, importées d'Espagne, ont été vendues à travers 15 points de vente agréés, dont les prix ont été fixés respectivement à 1.850 et 1.350 DA le kg, a fait savoir le même responsable.

Il a également ajouté que 15,10 tonnes de viandes blanches (poulet) importées, ont été commercialisées à travers 7 points de vente au prix de 295 DA/kg, depuis 8 août dernier et cela au niveau des annexes des communes d'El Harrouch (Skikda), d'El Eulma (Sétif) et d'Ain M'lila (Oum El Bouaghi) relevant de l'Office National des Aliments du Bétail (ONAB).

La livraison des viandes importées se poursuivra, a affirmé le même responsable, qui a indiqué que des brigades de contrôle sont mobilisées pour garantir le suivi de l'opération d'approvisionnement des marchés concernés par ce type de produits alimentaires.

Pour rappel, plus de 88 tonnes de viandes rouges importées ont été vendues durant les mois de juin et juillet 2024, tandis que 17,48 tonnes de viandes blanches, avaient été commercialisées au cours du mois de Ramadhan dernier.