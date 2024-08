La wilaya d'El Bayadh a bénéficié d'une opération de réalisation de trois mini zones d'activités en faveur des jeunes porteurs de projets, a-t-on appris du directeur de wilaya de l'Industrie, Bencherik Ahmed.

"Cette opération de développement sera concrétisée dans les communes de Chellala, Boualem et Brizina, dans le cadre des efforts de l'Etat visant à fournir des conditions d'investissement opportunes et l'accompagnement des jeunes porteurs de projets dans différents domaines, ainsi que la création de richesse générant des postes d'emploi", a indiqué M. Bencherik à l'APS.

Les formalités du choix des terrains et d'études ont été achevées, alors que l'opération est actuellement en cours d'achèvement concernant les procédures du choix des entreprises de réalisation et du suivi, en vue du lancement des travaux, qui porteront sur la réalisation des voieries, des différents réseaux d'électricité, d'AEP, d'assainissement, ainsi qu'un réseau de fibre optique et autres travaux d'aménagement, selon la même source.

Chaque zone d'activités sera réalisée sur une superficie de 3 hectares, alors que le porteur du projet bénéficiera d'une assiette foncière d'une surface variant entre 200 et 500 mètres carrés, a-t-on ajouté.

Par ailleurs, les travaux de réalisation d'une mini zone d'activités sont en cours dans la commune de Boussemghoun, couvrant une superficie de 9 ha, dont les travaux enregistrent un taux d'avancement de 55 pc et devra être réceptionnée au premier semestre de l'année prochaine.

Ces espaces dédiés à l'investissement s'ajouteront à trois autres zones d'activités situées dans les communes d'El Bayadh, Bougtob et Labiodh Sidi Cheikh d'une superficie globale de 100 ha, outre une zone industrielle dans la commune de Rogassa (150 m2) dont les travaux de réalisation tirent à leur fin, en plus d'avoir été dernièrement raccordée au réseau électrique.