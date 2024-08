La commune d’El Khroub, dans la wilaya de Constantine vient de bénéficier de plusieurs projets de développement local financés au titre d’autorisations exceptionnelles, a indiqué dimanche le président de l’Assemblée populaire communale (APC), Amine Daâs.

Ces opérations ciblant les secteurs des ressources en eau, l’éducation nationale, la jeunesse et sports ainsi que l’urbanisme, ont été retenus sur la base de rapports établis par les services de la commune et les directions de wilaya concernées, a souligné le même élu qui a mis l’accent sur l’importance de ces projets dans l’amélioration des conditions de vie des habitants de cette collectivité locale.

La même source a indiqué qu’il s’agit de la réalisation de travaux d’amélioration urbaine ciblant 6 quartiers de la commune, en plus d’un réseau de distribution d’eau potable au profit du site appelé 71 logements ruraux, à Ain Nehas.

Les projets de développement lancés dans ce cadre portent également sur la réalisation d’un groupe scolaire et de 6 classes en plus de la réalisation de 3 stades de proximité et la mise à niveau de 4 structures similaires, a ajouté la même source.

Une enveloppe financière de plus de 150 millions de dinars a été mobilisée pour la réalisation de ces projets dont le lancement des travaux devra avoir lieu " avant la fin de l’année en cours" , a-t-on indiqué.