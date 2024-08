La brigade de sécurité et d’investigation des services de la gendarmerie nationale à Echatt (El Tarf) a démantelé un réseau criminel spécialisé dans l’organisation de traversées d’émigration clandestine par mer, a-t-on indiqué samedi dans un communiqué de ces services.

Exploitant des informations relatives sur l'organisation par un groupe de personnes d’une traversée clandestine imminente par mer depuis une des plages de la commune d’Echatt ou de Berrihane, la brigade a lancé le plan de lutte contre le phénomène d’émigration clandestine, a précisé le communiqué.

Après coordination avec les unités de garde-côtes d’El Kaka et d’Annaba, trois embarcations ont été interceptées au large de la localité d’Ain Torech de la commune de Berrihane, selon le communiqué qui a ajouté qu’après avoir aperçu les garde-côtes, les personnes qui se trouvaient sur ces embarcations ont pris la fuite et regagné la plage où elles ont été arrêtées par les éléments de brigade de sécurité et d’investigation.

L’opération a donné lieu à l’arrestation de 7 personnes âgées entre 20 et 46 ans et la saisie de trois embarcations de fabrication artisanale, 10 bidons d’essence de 20 et 30 litres, deux moteurs 40 chevaux, un appareil GPS, 7 téléphones portables et des gilets de sauvetage, selon le document.

Un dossier judiciaire a été établi contre les membres de ce réseau en vertu duquel ils ont été présentés devant la justice, a-t-on indiqué.