Les services de la Gendarmerie nationale à Mascara ont opéré, dernièrement, la saisie de plus de 3 kg de kif traité et l’arrestation de deux mis en cause, a-t-on appris, samedi, du groupement territorial de ce corps de sécurité.

Les éléments de la brigade des routes de la Gendarmerie nationale à l’autoroute est-ouest au niveau du barrage fixe de la commune de Ras El Ain Amirouche ont intercepté un bus de transport de voyageurs et l’ont soumis à la fouille qui s'est soldée par la découverte de plus de 3 kg de kif traité soigneusement dissimulée à l’intérieur du sac d’un passager et un montant de plus de 90.000 DA.

Le mis en cause a été arrêté et conduit au siège de ladite brigade pour poursuivre l'enquête, ce qui a permis l'arrestation d'une autre personne liée à cette affaire. Les personnes arrêtées ont été déférées devant l'autorité judiciaire territorialement compétente, selon la même source.