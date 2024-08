La Société des eaux et de l'assainissement d'Alger (SEAAL) a procédé, dimanche, à la réouverture de l'agence clientèle de Bouzareah (Alger), après l'avoir rénovée, a indiqué un communiqué de la société.

L'opération de rénovation a concerné "une grande salle d'attente climatisée et un système électronique de gestion des files d'attente", en vue d'accueillir les clients dans de bonnes conditions.

L'agence rénovée propose plusieurs prestations, notamment l'ouverture et la clôture des comptes clients, le payement des factures (en espèce et électronique), la demande de renseignements sur les factures et la consommation, le dépôt de nouvelles demandes d'abonnement, l'ajustement des abonnements actifs, le signalement des pannes et les demandes de maintenance.

L'agence fournit également des renseignements sur les programmes de rationalisation de la consommation de l'eau et des consultations concernant les nouveaux projets commerciaux et d'habitation, selon le communiqué, qui a précisé que les chargés clientèles ont "suivi une formation sur les dernières techniques et les meilleures pratiques pour servir, au mieux, les clients et leur assurer une expérience fluide et efficace".

La directrice de l'agence a indiqué, à cette occasion, que "la réouverture de l'agence de Bouzareah après l'avoir rénovée reflète l'engagement de la société à améliorer constamment ses services".

"Nous nous employons à répondre efficacement aux besoins de notre clientèle" a-t-elle rassuré, affirmant que "ces améliorations contribueront grandement à améliorer la satisfaction client".

Par ailleurs, la SEAAL a appelé, à travers son communiqué, ses clients résidants à la circonscription administrative de Bouzareah, à bénéficier des prestations de cette agence, qui sera ouverte de dimanche à jeudi, de 8h jusqu'à 16h30.

La réouverture de l'agence s'est déroulée en présence du wali délégué de circonscription administrative de Bouzareah, Bettioui Abdelkrim, du Directeur général de SEAAL, Lyes Mihoubi, du Président du Conseil d'administration de la SEAAL, Hocine Zaier, et du président de la Fédération Hydraulique, Bachir Zaiou.