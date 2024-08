Sept (7) personnes sont décédées et 253 autres ont été blessées dans des accidents de la circulation survenus ces dernières 24 heures à travers plusieurs wilaya du pays, indique dimanche un bilan de la Protection civile.

Le bilan le plus lourd a été enregistré dans la wilaya de Bordj Bou Arreridj, avec 2 décès et 68 blessés, suite à deux accidents causés par deux bus de transport de voyageurs. Le premier accident à eu lieu sur la RN 60 au lieu dit Harreche Machta, dans la commune d'El M'Hir, alors que le second a eu lieu sur la route du village Hachachna, dans la commune Thania El Naser, note le communiqué.

Par ailleurs, les plongeurs de la Protection civile de la wilaya de Tamanrasset ont repêché le corps d'un enfant de 10 ans, décédé au lieu dit Gataa El Oued, dans la commune et daïra de Tamanrasset, ainsi que ceux d'un adolescent âgé de 16 ans et d'un enfant de 8 ans, dans une mare d'eau, au lieu dit Tafsite, dans la commune et daïra de Tamanrasset.

Les secours de la Protection civile sont également intervenus dans la wilaya de Aïn Témouchent, suite à l'effondrement d'un mur de clôture d'une maison, ayant causé le décès d'une personne et des blessures à une autre, au lieu dit Haï El Djadid, dans la commune et daïra d'Ain El Kahil.

D'autre part, le dispositif de surveillance des plages a procédé à 1251 interventions pour le sauvetage 943 personnes de noyade certaine, dont 251 personnes ont été prises en charge sur place et 56 ont été évacuées, indique le communiqué, notant que les deux (2) personnes signalées portées disparues dans les wilayas d'Alger et Jijel, ont été repêchées décédées.

Concernant le dispositif de lutte contre les incendies de forêt, maquis et récolte, la Protection civile est intervenue dans plusieurs wilayas, pour l'extinction de 14 incendies.

Timimoun : trois morts et un blessé dans un accident de la circulation (Protection civile)

Trois (3) personnes ont perdu la vie et une (1) autre a été blessée dans un accident de la circulation survenu samedi dans la wilaya de Timimoun, a-t-on appris des services de la Protection civile.

L’accident s’est produit au niveau de la route reliant Ouled Saïd à Timimoun, suite à une collision entre deux véhicules touristiques causant la mort de trois passagers et faisant un blessé, a-t-on précisé.

Les éléments de l’unité principale de la Protection civile sont aussitôt intervenus pour évacuer la personne blessée vers les services des urgences de l’Hôpital El-Hachemi M’hamed de Timimoun, alors que les dépouilles mortelles ont été déposées à la morgue, selon la même source.

Une enquête a été ouverte par la Gendarmerie nationale pour déterminer les circonstances exactes à l'origine de ce drame.

Oran: deux morts et trois blessés dans un accident de la circulation (Protection civile)

Deux personnes sont mortes et trois autres ont été blessées à divers niveaux de gravité, dans un accident de la circulation survenu dans la commune de Boutlélis (Oran), a-t-on appris de la direction de la Protection civile.

La même source a indiqué, dans un communiqué, que ses agents d’intervention sont intervenus, vendredi aux environs de 18 heures, après avoir été avisés d’un accident affectant 3 véhicules survenu sur la RN2 au niveau de la localité de Bouyakor dans la commune de Boutlélis et causant la mort de deux personnes et des blessures à trois autres.

Les dépouilles des deux victimes de ce drame de la route ont été déposées à la morgue du Centre hospitalo-universitaire CHU d’Oran, tandis que les blessés ont été évacués aux services des urgences médico-chirurgicales du même hôpital, selon la même source.

Une enquête a été ouverte par la brigade de la Gendarmerie nationale territorialement compétente pour déterminer les circonstances de cet accident.