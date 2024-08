L'ES Mostaganem, nouveau promu en Ligue 1 de football, a enregistré l'arrivée d'une 18e recrue depuis le début du mercato estival, le 1er juillet passé, après la signature de l'ailier Yasser Belaribi, a-t-on appris dimanche auprès de ce club de l'Ouest du pays.

Belaribi, qui a évolué la saison passée sous les couleurs du MC El Bayadh (L1), avait opté, il y a quelques semaines, pour l'ES Sétif, un autre pensionnaire de l'élite, avec lequel il a même entamé la préparation d'intersaison, avant qu'il ne résilie, samedi, son contrat pour intégrer les rangs de l'Espérance.

Il rejoindra, dans les prochaines heures, sa nouvelle formation qui se trouve actuellement à Aïn Draham (Tunisie) où elle effectue son deuxième stage d'avant-saison après un premier tenu dans les hauteurs de Tikjda (Bouira).

Outre Belaribi, l'ESM, qui retrouve l'élite après une attente de 25 ans, a engagé, le week-end passé, un joueur formé à l'ASM Oran, Mohamed Amine Ezmani, qui fait son retour en championnat algérien après une courte expérience à l'étranger.

Auparavant, la direction des ''Haouata'' avait recruté 16 joueurs : Aoudjane, Mesmoudi et Benabdi (ES Ben Aknoun), Benali (JS Saoura), Gasmi et Bouhalfaya (SKAF Miliana), Temimi et Lezoul (MC Oran), Alaouchiche et Addadi (ASO Chlef), Meddah (USM Khenchela), Siam, Tamer et Zeghnoun, (US Biskra), Hitala et Zeghad (ES étif) et Belkhadem (CR Belouizdad).