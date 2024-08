La gymnaste algérienne, Keylia Nemour, sacrée championne olympique 2024 aux barres asymétriques, a indiqué que son objectif désormais est de "repartir sur un cycle olympique" en visant plus qu'une médaille à son agrès de prédilection lors des prochains Jeux olympiques de Los Angeles 2028.

"Je vais repartir à l'entraînement, continuer les compétitions pour mon club et pour l'Algérie, en espérant aller jusqu'en 2028. C’est l'objectif de repartir sur un cycle olympique", a déclaré Nemour au site officiel du Comité olympique international (CIO).

La nouvelle star montante de la gymnastique mondiale, vise encore plus haut que le sacre olympique aux barres asymétriques pour Los Angeles 2028. "La poutre j'aurais pu la jouer, je n'ai pas su faire ce qu'il fallait à ces Jeux olympiques, mais je peux jouer quelque chose à la poutre et au concours général aussi", développe-t-elle. Nemour a offert à l'Algérie une première médaille d'or aux Jeux olympiques 2024, en remportant à 17 ans et pour sa première participation aux JO, la finale des barres asymétriques, qu'elle a dominé en obtenant la note totale de 15.700 (7.200 de difficulté et 8.500 à l'exécution), devançant sa grande rivale chinoise Qiu Qiuyan (15.500), alors que l'Américaine Sunisa Lee s'est adjugée la médaille de bronze (14.800).Cinquième du concours général de Paris 2024, la gymnaste algérienne a montré des bases solides qu’elle tend à peaufiner.

"On s’est battu pour la troisième place à trois ou quatre gymnastes donc je pense que je peux le faire. J’ai encore quatre ans pour me perfectionner et j’aurai l’expérience des premiers Jeux olympiques, donc j'espère que ça ira mieux", précise-t-elle. Et pour se perfectionner, elle pourra également s'appuyer sur les conseils d'une certaine Simone Biles, avec qui elle a partagé de beaux moments à Paris. "Avant chaque mouvement elle me disait : tu peux le faire, vas-y, let’s go !. Elle m'encourageait pendant et dès que j'avais fini elle me faisait un check.

Franchement le concours général, c’était une très belle expérience avec toutes les grandes gymnastes, j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir", se réjouit-elle. A la faveur de ce retentissant succès, Nemour est devenue la première gymnaste algérienne, arabe et africaine sacrée aux JO, ainsi que la troisième femme algérienne à décrocher le graal aux joutes olympiques, après Hassiba Boulmerka à Barcelone en 1992 et Nouria Benida Merah à Sydney en 2000.