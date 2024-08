Le nouveau directeur général (DG) du Fonds algérien des start-up (Algerian Startup Fund -ASF), M. Rahabi Anis, a été installé, mercredi à Alger, en remplacement de M. Hachani Okba, qui a occupé le poste entre 2022 et 2024, a indiqué un communiqué du ministère de l'Economie de la connaissance, des Start-up et des Micro-entreprises.

Le ministre de l'Economie de la connaissance, des Start-up et des Micro-entreprises, M. Yacine El-Mahdi Oualid, a présidé la cérémonie d'installation, durant laquelle il a affirmé que le nouveau DG jouit "d'une grande expérience dans la gestion des relations avec les entreprises multinationales et les établissements financiers, où il a occupé plusieurs postes de responsabilité".

Diplômé de l'Université britannique de Nottingham, M. Rahabi a débuté sa carrière professionnelle dans le secteur bancaire, où "il a travaillé au sein de plusieurs banques internationales, telles que HSBC et Citibank, et assumé des postes de responsabilité dans la gestion des relations et le développement des affaires".

Il dispose, également d'"une profonde expertise dans les services bancaires pour entreprises, l'investissement, le commerce international et le financement durable", note la même source, ajoutant que M. Rahabi "a été superviseur et maître de conférences à l'Ecole supérieure des banques (ESB)".