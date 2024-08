La wilaya de Naama a commémoré, samedi, le 65e anniversaire de la bataille du Djebel Bouleghfad dans la commune de Moghrar où les moudjahidine de la glorieuse Armée de libération nationale (ALN) ont infligé de lourdes pertes humaines et matérielles aux forces d’occupation française.

Des autorités locales civiles et militaires et des membres de la famille révolutionnaire ont présidé la cérémonie de commémoration de cet anniversaire au carré des martyrs de la daira de Moghrar, marquée par la lecture de la Fatiha à la mémoire des chouhada et la présentation d’un aperçu historique sur cette étape importante dans l’histoire de la guerre de libération nationale. Cette bataille, qui a eu pour théâtre, les 16 et 17 août 1959, le mont Bouleghfad, est considérée comme l'une des batailles les plus importantes menées par les moudjahidine de la zone 8 de la wilaya historique V , a affirmé le moudjahid Taleb Kaddour, un des artisans de cette bataille en relatant, dans un témoignage, les détails de ces événements.

Cette bataille a représenté une étape importante dans l'organisation et la maitrise de l'Armée de libération nationale, qui a pris plusieurs sites dans les Hauts plateaux de la chaîne montagneuse de l'Atlas saharien dans la région Sud-ouest, comme centres de préparation et de planification des attaques contre l'armée coloniale française, ainsi que le travail collectif des dirigeants et des moudjahidine, selon ce témoignage vivant.

En dépit de l’encerclement de la région par l’ennemi, la difficulté de son relief, les dirigeants et moudjahidine de l’ALN se sont répartis en groupes et se sont concentrés dans de petites zones ce qui a rendu la mission d’infiltration difficile aux troupes françaises, ayant recouru à l’intensification des raids aériens. Toutefois, les moudjahidine ont réussi, en deux jours, à infligé d'importantes pertes à l'armée ennemie. Neuf officiers et des dizaines de sous-officiers et de soldats ont été abattus, en plus des blessés et de graves dommages aux et matériels de guerre de l'armée coloniale française

Une dizaine de moudjahidine sont tombés au champ d’honneur et d’autres ont été emprisonnés dont Djeghaba Mohamed, l’ancien ministre des Moudjahidine, a évoqué le moudjahid Taleb Kaddour.