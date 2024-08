L'Autorité nationale indépendante des élections (ANIE) a rappelé l'impératif respect des règles régissant la couverture médiatique des meetings et des activités de proximité durant la campagne électorale pour la Présidentielle du 7 septembre prochain.

Cette démarche intervient "conformément aux dispositions de l'ordonnance 21-01 du 10 mars 2021 portant loi organique relative au régime électoral modifiée et complétée, de l'arrêté du 15 juillet 2024 fixant les modalités et procédures d'accès aux médias audiovisuels et de couverture médiatique des activités des candidats à l'élection présidentielle anticipée du 7 septembre 2024, et de l'arrêté 36 du 5 août 2024 fixant les règles d'organisation et de déroulement du tirage au sort pour la répartition des tranches horaires allouées aux interventions des candidats sur les médias audiovisuels lors de l'élection présidentielle anticipée", a précisé l'ANIE dans un communiqué.

La démarche s'inscrit également dans le cadre de "l'arrêté 176 du 16 août 2024 relatif à la régulation de l'opération de couverture médiatique des meetings et des activités de proximité de la campagne électorale pour la Présidentielle anticipée du 7 septembre 2024", selon la même source.

A ce titre, l'ANIE rappelle les règles et principes que les médias audiovisuels, écrits et électroniques sont tenus de respecter en matière de couverture médiatique des meetings et des activités de proximité lors de la campagne électorale.

Dans ce cadre, les candidats à l'élection présidentielle du 7 septembre 2024 "bénéficient d'un accès équitable à la couverture médiatique dans les médias audiovisuels autorisés à exercer conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, et ce, tout au long de la campagne électorale, soit du 15 août au 3 septembre 2024", a précisé la même source.

Chaque candidat bénéficie aussi de "la couverture médiatique des meetings et des activités de proximité durant la campagne électorale de façon équitable et juste", selon le communiqué de l'ANIE, qui insiste sur la nécessité pour les médias de "s'abstenir de tout traitement de faveur vis-à-vis d'un candidat à l'élection présidentielle anticipée".

Si un des candidats délègue un représentant (parti, organisation, association, citoyens ou autre) à l'effet de mener une activité dans le cadre de la campagne électorale, au titre de son programme, cette activité sera "comptabilisée dans la tranche horaire réservée à la couverture médiatique le concernant dans les médias audiovisuels autorisés à exercer", a précisé l'ANIE.

Il convient, par ailleurs, de rappeler que "l'ANIE notifie l'Autorité nationale indépendante de régulation de l'audiovisuel (ANIRA) en cas de dépassement ou de protestation par un candidat ou son représentant dûment habilité concernant la couverture médiatique de la campagne électorale, via les médias audiovisuels, afin que les mesures prévues dans la législation et la réglementation en vigueur soient prises", a conclu le communiqué.

Début de campagne prometteur dans une ambiance bon enfant

Les journaux paraissant à Oran ont été unanimes, samedi, à estimer que le début de la campagne électorale jeudi de la présidentielle du 7 septembre prochain, a été prometteur et animé, dans une ambiance bon enfant, dans l'intérêt de l'Algérie pour consacrer dialogue démocratique.

Le quotidien "El Djoumhouria", qui a consacré 11 pages à l' élection présidentielle, a titré en gras "Coup d’envoi prometteur", soulignant que "le lancement de la campagne électorale a été très fort, ce qui reflète l’enthousiasme qui anime les trois candidats et la grande volonté d’attirer l’attention du citoyen et de l’impliquer dans le processus électoral, en utilisant différents moyens de conviction et en promouvant les objectifs tracés par chaque candidat, dans l’intention d’attirer les électeurs et de les sensibiliser sur l’importance du vote, comme devoir, pour construire un état fort".

Dans son éditorial intitulé "Pour une Algérie forte" , le même journal a écrit "les traits de la présidentielle du 7 septembre 2024 sont dessinés par les espoirs des Algériens, qui aspirent à préserver les acquis et réalisations, et cautionnés par les alliances des partis, des organisations et des organismes qui appellent à une participation forte aux prochains scrutin".

Pour sa part, le journal francophone "Ouest Tribune" a abordé l’ambiance qui a caractérisé les deux premiers jours de la campagne, notant qu’une "bonne ambiance, marquée par un respect mutuel entre les candidats et les citoyens, encourage à adopter cette façon de faire, au bénéfice de l’Algérie et de la consolidation du dialogue démocratique".

Le même quotidien a écrit "l’Algérie est entrée jeudi dans l’avant-dernière phase du processus électoral", soulignant que "le déploiement des partis augure d'un début prometteur d’une campagne qui doit continuer crescendo, notamment en ce qui concerne les rencontres locales". Le journal francophone "Cap ouest" a abordé les événements des deux premiers jours de la campagne électorale sous le titre "Un début de campagne électorale très animé", où il a souligné que "le début de la campagne électorale a été marqué par une intense activité", passant en revue les différentes rencontres et meetings populaires pour présenter aux citoyens les idées et les programmes des trois candidats à la présidence.

Pour sa part, le journal "l’Echo d’Oran" a abordé les différentes idées et propositions dans les programmes des trois candidats à l'élection présidentielle du 7 septembre, notamment celles ayant trait aux volets économique et social.

Les quotidiens paraissant à Oran ont aussi réservé, samedi, un grand espace sur leurs pages, aux activités de proximité et aux rassemblements programmés dans le cadre de cette campagne.

Aouchiche : ‘’les jeunes sont la clé du changement que nous comptons réaliser ‘’

Le candidat du Front des forces socialistes (FFS) à la Présidentielle du 7 septembre, Youcef Aouchiche, a affirmé, samedi depuis la wilaya de Bordj Bou Arreridj, que les jeunes étaient "la clé du changement que nous comptons réaliser", soulignant l'importance de la mobilisation de tout un chacun pour la réussite de ce rendez-vous électoral. Animant un meeting à la Maison de la culture Mohamed-Boudiaf dans la wilaya de Bordj Bou Arreridj, dans le cadre de la campagne électorale de la Présidentielle du 7 septembre, M. Aouchiche a précisé que "l'avenir appartient aux jeunes, qui sont la clé du changement que nous comptons réaliser", soutenant que le changement escompté "passe par la mobilisation de tout un chacun pour la réussite de ce rendez-vous électoral". Pour le candidat du FFS, la participation à la prochaine élection présidentielle est "un devoir pour quiconque porte les espoirs des Algériens et leur aspiration à un avenir meilleur".

M. Aouchiche, qui se présente comme "le candidat des jeunes et des classes vulnérables", a en outre indiqué que son programme électoral "Vision pour demain" comprenait des propositions visant à "apporter des solutions aux problèmes que connaît le pays". Présentant les principaux axes de son programme, le candidat du FFS a expliqué que dans la vision prospective portée par ce programme, "le peuple algérien occupe une place centrale dans l'édification de la patrie".

Aouchiche: ’’l'Algérie a tous les moyens pour réaliser sa sécurité alimentaire’’

Le candidat du Front des forces socialistes (FFS) à la Présidentielle du 7 septembre prochain, Youcef Aouchiche, a affirmé, vendredi depuis la wilaya de Tipasa, que l'Algérie avait tous les moyens pour réaliser sa sécurité alimentaire.

Lors d'une activité de proximité qu'il a animée, au titre du 2e jour da la campagne électorale au centre ville de Tipasa, M. Aouchiche a souligné que "de par le potentiel naturel diversifié dont elle dispose, l'Algérie est en mesure de réaliser sa sécurité alimentaire", comptant parmi "les principaux facteurs de stabilité et de développement". Il indiqué, dans ce sens, que son programme électoral proposait une série de solutions pour "atteindre cet objectif", s'engageant par la même occasion, "à créer des pôles agricoles dans toutes les régions du pays".

M. Aouchiche s'est également engagé "à accompagner et à soutenir les agriculteurs pour assurer la disponibilité du produit, lutter contre la spéculation, et partant assurer la stabilité des prix" au service du citoyen. Pour le candidat du FFS à la Présidentielle du 7 septembre, "réhabiliter les classes moyennes et préserver la dignité des citoyens à faibles revenus" constituent "une priorité" dans son programme électoral.

Il a, par ailleurs, invité les jeunes algériens "à se mobiliser", en prévision de ce rendez-vous électoral important, étant considérés "le maillon fort du projet de changement" qu'il s'engage à concrétiser en cas de son élection à la magistrature suprême du pays.

Rencontre nationale à Alger pour sensibiliser à l'importance de la présidentielle

L'Union générale des commerçants et artisans algériens (UGCAA) a organisé, samedi à Alger, une rencontre nationale en vue de sensibiliser à l'importance de la présidentielle prévue le 7 septembre prochain et à la nécessité d'y participer pour préserver les acquis réalisés.

Lors de cette rencontre intitulée "Voter pour préserver la souveraineté économique du pays", le Secrétaire général de l'Union générale des commerçants et artisans algériens, Issam Bedrissi, a souligné l'importance d'"assurer à la réussite de la prochaine échéance présidentielle pour préserver les acquis réalisés dans les différents domaines et poursuivre l'édification de l'Algérie nouvelle". Il a estimé que la présidentielle du 7 septembre, qui intervient à un "moment charnière", nécessite "la conjugaison des efforts de tous les partenaires et acteurs dans le cadre des campagnes de sensibilisation et des sorties de proximité visant à convaincre les citoyens d'aller massivement aux urnes". De son côté, le président de l'Observatoire national de la société civile (ONSC), Noureddine Benbraham, a insisté sur la nécessité de "consentir davantage d'efforts pour mobiliser et inciter toutes les franges de la société à voter" afin de permettre à l'Algérie de "relever les défis qui l'attendent".

Il a appelé, à cet égard, à œuvrer à "la réussite de cette échéance pour préserver la sécurité et la stabilité du pays, conforter la justice sociale et mettre un terme aux inégalités, notamment dans les zones d'ombre, tout en veillant à stimuler la croissance économique et à promouvoir la démocratie participative".