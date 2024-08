Le bilan de l'agression génocidaire sioniste contre la bande de Ghaza s'est alourdi à 40.074 martyrs et 92.537 blessés, depuis le 7 octobre 2023, ont indiqué samedi les autorités palestiniennes de la Santé.

Selon la même source, l'armée d'occupation sioniste a commis 5 massacres au cours des dernières 24 heures dans la bande de Ghaza, faisant 69 martyrs et 136 blessés.

Les autorités palestiniennes de la santé ont indiqué qu'un certain nombre de victimes palestiniennes se trouvaient encore sous les décombres et sur les routes, et que les forces de l'occupation empêchaient les ambulances et les équipes de la Protection civile de leur porter secours.

Depuis le 7 octobre 2023, l'armée sioniste mène une agression sauvage contre l'enclave palestinienne qui a entraîné des destructions massives d'infrastructures, en plus d'une catastrophe humanitaire sans précédent.

Agression sioniste contre Ghaza : la pénurie de carburant menace de fermer l’hôpital Al Awda

L'hôpital Al Awda, au nord de la bande de Ghaza, a prévenu samedi qu'il cesserait de fonctionner d'ici 24 heures en raison d'un manque de carburant.

Mohammed Salha, directeur par intérim de l'hôpital cité par des médias, a déclaré: que le secteur de la santé dans le nord de la bande de Ghaza souffre d'un manque de fournitures médicales et d'une pénurie de carburant.

Salha a prévenu que "l’hôpital cessera de fonctionner dans les 24 heures, si le carburant n’arrive pas".

Il a poursuivi : "L'hôpital Al-Awda travaille actuellement autant que possible avec de petits générateurs électriques pour fournir des soins de santé aux malades et aux blessés".

Depuis le début de la guerre, l'armée sioniste a délibérément pris pour cible les hôpitaux et le système de santé de Ghaza, et a mis de nombreux hôpitaux hors service, mettant ainsi en danger la vie des malades et des blessés, selon des données palestiniennes et onusiennes.

Depuis le début de la guerre, l'occupation a également empêché l’entrée de l’aide humanitaire, médicale et pétrolière, à l’exception d’une infime quantité destinée aux institutions internationales.

L'entité sioniste mène une guerre dévastatrice contre Ghaza depuis le 7 octobre, faisant plus de 132 000 martyrs et blessés palestiniens, pour la plupart des enfants et des femmes, et plus de 10 000 disparus, au milieu d'une destruction massive et d'une famine meurtrière.

Ghaza : au moins11 martyrs et des dizaines de blessés dans des bombardement de l'entité sioniste

Au moins 11 Palestiniens sont tombés en martyrs et d'autres ont été blessés samedi, dans des bombardements de l'entité sioniste contre diverses zones de la bande de Ghaza, a rapporté l'agence de presse Wafa.

Dans le centre de la bande de Ghaza, 10 Palestiniens sont tombés en martyrs et d'autres ont été blessés dans des bombardements de l'aviation de l'occupant sioniste ayant visé des tentes de personnes déplacées dans a ville d'Al-Zawaida, souligne Wafa.

Des sources locales ont notamment indiqué que les avions de combat de l'entité sioniste avait lancé trois missiles en direction de l'entrée sud de la ville d'Al-Zawaida.

A Ghaza-ville, un Palestinien est tombé en martyr et d'autres ont été blessés dans un bombardement ayant ciblé maison dans le quartier de Sheikh Radwan, ajoute Wafa.

Au sud de la bande de Ghaza, un enfant Palestinien a été blessé par des tirs de l'occupant sioniste ayant visé les tentes de personnes déplacées près de la ville résidentielle de Hamad, au nord-ouest de Khan Younes.

Par ailleurs, des avions de combat de l'occupation ont lancé un missile sur la rue Salah Al-Dein à l'est de Khan Younes, tandis que l'armée de l'entité sioniste a torpillé des bâtiments résidentiels dans le quartier de Tal Al-Sultan à l'ouest de Rafah.

Les forces d'occupation sionistes poursuivent leur agression contre la bande de Ghaza, par voies terrestre, maritime et aérienne, depuis le 7 octobre 2023, faisant 40.005 martyrs, dont une majorité de femmes et d'enfants, et 92.401 blessés, tandis que des milliers de victimes se trouvent toujours sous les décombres.

14 familles palestiniennes forcées de se déplacer par les colons dans la vallée du Jourdain (Rapport)

Les quatorze familles palestiniennes restantes de la communauté bédouine d'Umm al-Jimal, située dans le nord de la vallée du Jourdain, ont été contraintes de se déplacer en raison des agressions croissantes et des violations graves commises par des colons sionistes, indique samedi un rapport palestinien.

Selon les données palestiniennes, "14 familles ont été forcées de quitter la communauté d'Umm al-Jimal suite à une recrudescence des agressions des colons, qui ont notamment consisté en l'appropriation des sources d'eau, la fermeture des pâturages, des invasions de domiciles, le harcèlement des femmes et des enfants, la confiscation des véhicules et des machines agricoles, le vol de bétail et l'établissement d'un avant-poste colonial à proximité de leurs maisons".

Mo'taz Bisharat, un responsable palestinien en chargé du dossier des colonies sionistes à Tubas et dans les plaines du nord de la vallée du Jourdain, a déclaré que "la migration forcée des familles de la communauté avait commencé plusieurs mois auparavant".

Le rapport semestriel de la Commission de résistance au mur et à la colonisation indique que "les mesures prises par l’occupation et ses colons ont entraîné le déplacement de cinq communautés bédouines palestiniennes, comprenant dix-huit familles, depuis le début de cette année".

En outre, 24 communautés bédouines palestiniennes, composées de 266 familles, ont été déplacées de leurs foyers depuis le 7 octobre 2023.

Cisjordanie occupée: l'ONU qualifie d'"horrible" l'attaque de colons sionistes contre des Palestiniens

Les Nations unies ont qualifié vendredi d"horrible" l'attaque la veille de colons extrémistes sionistes contre un village en Cisjordanie occupée, ajoutant que, "dans l'ensemble, nous assistons à une impunité" face à de telles attaques.

"C'était horrible", a déclaré la porte-parole du haut-commissariat de l'ONU aux droits de l'homme, Ravina Shamdasani, au cours d'une conférence de presse à Genève.

"Ce qui est frappant (...), c'est que le meurtre d'hier à Jit n'est pas une attaque isolée et qu'il est la conséquence directe de la politique de (l'entité sioniste) de colonisation en Cisjordanie", a-t-elle poursuivi.

Plus de 100 colons, dont des hommes armés, ont attaqué le village de Jit jeudi, et ont ouvert le feu sur des Palestiniens, entraînant la mort en martyr d'un jeune palestinien, outre des blessés, en plus de quatre maisons et six véhicules incendiés.

La Palestine a appelé, dimanche, à une intervention internationale "urgente" pour mettre fin aux crimes des colons en Cisjordanie occupée et inscrire les associations d’implantations sur les listes terroristes.

Parallèlement à sa guerre dévastatrice contre la bande de Ghaza, l’armée sioniste a étendu ses raids en Cisjordanie occupée, tandis que les colons ont intensifié leurs attaques contre les Palestiniens et leurs biens.

L'attaque de colons sionistes contre un village en Cisjordanie occupée fortement condamnée par la communauté internationale

L'attaque menée par des colons extrémistes sionistes contre le village palestinien, Jit de Qalqilya, en Cisjordanie occupée, a été fortement condamnée vendredi par la communauté internationale.

Plus de 100 colons, dont des hommes armés, ont attaqué le village de Jit jeudi, et ont ouvert le feu sur des palestiniens, entraînant la mort en martyr d'un jeune homme, outre des blessés, en plus de quatre maisons et six véhicules incendiés.

La porte-parole du haut-commissariat de l'ONU aux droits de l'homme, Ravina Shamdasani, qui a qualifié d"horrible" l’agression, a déclaré: "dans l'ensemble, nous assistons à une impunité" face à de telles attaques "non isolées" qui sont "la conséquence directe de la politique de colonisation en Cisjordanie occupée".

Cette agression a également été condamnée par le coordinateur spécial des Nations Unies pour le processus de paix au Moyen-Orient, Tor Wennesland, qui a lui, appelé à des mesures concrètes de toute urgence, pour garantir la pleine responsabilité de toutes les personnes impliquées".

Cette attaque qui "alimente la violence en Cisjordanie occupée, et met en danger toute chance de paix", a également été dénoncée par le Haut Représentant pour les Affaires étrangères et la Politique de sécurité de l'Union européenne (UE), Josep Borrell.

M. Borrell a confirmé son intention de présenter une proposition de sanctions de l'UE contre les "contre ceux qui rendent possibles les actes de ces colons violents", y compris certains responsables sionistes.

De son côté, l'Organisation de la Coopération Islamique (OCI) a condamné "le terrorisme organisé et les crimes quotidiens perpétrés par des bandes de colons contre les palestiniens, sous la protection des forces d’occupation" sionistes, et a appelé à ce que "les colons terroristes, répondent de leurs actes".

A cet égard, l’OCI a exhorté la communauté internationale, en particulier le Conseil de sécurité de l’ONU, à assumer ses responsabilités, à fournir une protection internationale au peuple palestinien et de garantir une cessation immédiate et complète de l'agression sioniste en cours, sur la bande de Ghaza et la Cisjordanie, depuis près de 11 mois.

Le ministère palestinien des Affaires étrangères a également cette "attaque brutale de masse, organisée et armée, à laquelle ont participé près de 100 colons terroristes avec l'intention de tuer", condamnant cette "escalade dangereuse".

La diplomatie palestinienne, a exigé "une position internationale sérieuse" qui oblige l'occupation Sioniste à "démanteler les avant-postes des colons terroristes et leurs milices disséminées en Cisjordanie occupée, à tarir leurs sources de financement, à lever leur protection politique et juridique et à les contraindre à mettre fin à leur système colonialiste, raciste et discriminatoire en Palestine occupée". Le ministère a demandé à la Cour pénale internationale (CPI) d'"assumer rapidement ses responsabilités" à cet égard.