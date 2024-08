Le nombre de tunisiens inscrits sur le registre électoral a atteint 9,7 millions d'électeurs, a indiqué Najla Abrougui membre de l'Instance supérieure indépendante pour les Elections (ISIE).

Dans une déclaration à l'agence TAP vendredi, Najla Abrougui a indiqué que l'ISIE annoncera, le 2 septembre prochain, le nombre définitif des électeurs enregistrés de manière officielle.

Selon la même source, l'enregistrement automatique des électeurs a permis l'intégration d'environ 3 millions d'électeurs à l'intérieur de la Tunisie et 300.000 électeurs tunisiens résidents à l'étranger.

A ce sujet, Najla Abrougui estime que le nombre de tunisiens résidents à l'étranger ayant le statut d'électeur s'élève à 622.000 personnes.

Selon la loi électorale "ont le droit de voter, tous les Tunisiens et Tunisiennes âgés de 18 ans accomplis le jour précédant les élections, possédant la nationalité tunisienne, jouissant de leurs droits civils et politique et n'étant pas impliqués dans aucune forme de privation".

Le premier tour des élections présidentielle est prévu le 6 octobre 2024. Les tunisiens résidents à l'étranger voteront quant à eux les 4, 5 et 6 octobre 2024.