Un feu de forêt a atteint les zones résidentielles d'Izmir, troisième ville de Turquie par sa population, située sur la côte ouest du pays, ont rapporté vendredi soir les médias turcs.

Trois quartiers situés dans les districts centraux de Karsiyaka et Bayrakli ont été évacués alors que 16 immeubles ont été endommagés par le feu, ont annoncé les autorités, précisant qu'il n'y avait pas de victimes.

Commencé jeudi soir, le feu de forêt s'est rapidement propagé vers les zones résidentielles à cause de vents atteignant dans la journée 50 km/h.

Une fumée épaisse a couvert presque l'ensemble de la ville, donnant des couleurs orange et grise au ciel, selon les images diffusées par les médias turcs.

Un refuge pour les chiens errants a aussi été évacué par des défenseurs des droits des animaux.

Les vents forts rendent impossible l'intervention des hélicoptères bombardiers d'eau pendant la nuit, a rapporté la chaîne d'information turque NTV.

Des pompiers ont été envoyés en renfort de plusieurs villes de Turquie, et l'armée ainsi que les forces de l'ordre ont été mobilisées.

Incendie dans l'ouest canadien : Des milliers d'évacués retournent à Jasper

Les milliers d'habitants qui avaient évacué en catastrophe la ville de Jasper dans l'ouest du Canada à cause d'un violent feu de forêt ont pu retourner vendredi dans la municipalité, en partie détruite par les flammes.

Quelque 25.000 habitants et touristes avaient dû fuir le parc naturel et la municipalité en pleine nuit fin juillet. Le feu avait soudainement pris de l'ampleur, en pleine vague de chaleur, et les pompiers avaient vite été dépassés.

"Ce sera long, ce sera difficile, mais personne ne sera seul. Nous reconstruirons, côte à côte, plus forts que jamais", a déclaré Richard Ireland, le maire de Jasper, sur les réseaux sociaux vendredi.

Déclenché par la foudre dans une région en proie à une extrême sécheresse, l'incendie a détruit plus de 350 bâtiments sur plus de 1.100 dans cette ville touristique de 5.000 habitants.

Encore actif sur 33.000 hectares et partiellement hors de contrôle, cet incendie est le plus important jamais observé depuis 100 ans dans ce parc naturel.

L'incendie pourrait brûler encore des mois, ont prévenu les autorités, dans cet endroit considéré comme l'un des joyaux du Canada et où se pressent 2,5 millions de touristes par an.

Au total, 104 incendies sont actifs dans la province de l'Alberta.