Le ministre de l'Industrie et de la Production pharmaceutique, Ali Aoun, a procédé jeudi à Boumerdes, à l'inauguration d'une unité de stockage de céréales comprenant 36 silos d'une capacité de stockage d'un (1) million de quintaux, en plus d’une minoterie de blé, d’une capacité de production de près de 400 tonnes/jour.

"Cette unité a été réhabilitée et remise en service après 21 ans d'arrêt et contribuera à accroître les capacités nationales de stockage stratégique des céréales et à assurer la sécurité alimentaire en la matière", a expliqué le ministre à l’issue de l’inauguration de cette unité relevant du Complexe Agrodiv de Corso (Nord de la wilaya).

A noter que les structures de cette unité ont bénéficié d’une opération de réhabilitation et rénovation après avoir été endommagées à des degrés divers, à la suite du séisme du 21 mai 2003, qui les a mises hors service.

"La remise en activité de cette unité s'inscrit dans le cadre du renforcement des capacités nationales de stockage des céréales", a indiqué le ministre dans une déclaration à la presse, notant que le pays a "grand besoin de renforcer ces capacités, grâce aux actions en cours pour doter la majeure partie des wilayas du pays en unités de stockage".

M. Aoun a ajouté que le programme national de renforcement des capacités de stockage en cours au niveau des wilayas avance à un rythme "très appréciable", prévoyant d’atteindre "une grande autonomie en la matière à la fin de l'année en cours".

"La relance de l'unité de stockage de Corso va générer une moyenne de 500 à 600 emplois", a-t-il encore relevé, soulignant la nécessité d’ "accorder la priorité en matière d'emploi aux habitants de la région et à ceux ayant déjà activé dans cette unité et acquis une expérience en son sein".

Sur un autre plan, M. Aoun a fait part de l’installation dernièrement, dans le cadre de la récupération des fonds détournés de l'Etat et conformément à des décisions judiciaires définitives, "de responsables chargés de la gestion des neuf unités récupérées et de la mise au point d’un plan d'action avec des objectifs bien définis dans le but de consacrer l’efficience et entrer en production dans les plus brefs délais possibles".