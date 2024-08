Un total de quatorze (14) découvertes de pétrole et de gaz ont été réalisées par le groupe Sonatrach, depuis le début de l'année jusqu'à fin juillet, ce qui contribuera largement au renouvellement des réserves d'hydrocarbures du pays, a annoncé le PDG du Groupe, Rachid Hachichi.

Invité de l'émission "Likaa Télévision" diffusée dans la soirée de mercredi, par la Télévision algérienne, M. Hachichi a indiqué que "Sonatrach a réalisé jusqu'à la fin du mois dernier, 14 découvertes", un chiffre "devant être revu à la hausse d'ici la fin de l'année à travers la poursuite des travaux d'exploration".

Les découvertes enregistrées contribueront "au renouvellement, en permanence, du stock national d'hydrocarbures, l'objectif étant de renouveler toutes les quantités consommées suivant la stratégie du Groupe", a-t-il dit.

"Sonatrach se fixe pour objectif de renforcer les capacités de la production primaire d'hydrocarbures tout en stimulant les différentes chaînes de valeur à l'instar des activités pétrochimiques, de transport et de commercialisation, en vue de satisfaire les besoins du marché national et d'exporter vers les marchés internationaux, dans le cadre de la diversification des partenaires", a-t-il affirmé.

Il a souligné que la grande stabilité et la dynamique économique que connait l'Algérie sont deux facteurs qui contribuent actuellement à susciter l'intérêt des partenaires étrangers, notant que le domaine minier algérien est attractif.

Dans ce cadre, M. Hachichi a rappelé "les accords exclusifs" signés dernièrement par Sonatrach avec plusieurs grandes sociétés énergétiques mondiales, pour ne citer que ExxonMobil et Chevron (Etats-Unis), Sinopec (Chine) et ENI (Italie).

"Nous avons des contacts significatifs avec des sociétés énergétiques importantes qui désirent investir en Algérie en raison de l'attractivité et de la stabilité de l'économie algérienne", a-t-il dit.

Discussions pour un projet de câble électrique sous-marin vers l’Espagne

Par ailleurs, M. Hachichi a révélé que le groupe Sonatrach est en contact avec des partenaires espagnols pour la réalisation d’un projet de câble sous-marin destiné à l’exportation de l’électricité vers l’Espagne, assurant que cet ouvrage énergétique viendra s’ajouter au projet similaire qui reliera l’Algérie et l’Italie, pour lequel Sonelgaz et Sonatrach ont signé un protocole d’accord avec la compagnie italienne ENI.

"Sonatrach a récemment engagé des discussions avec des opérateurs espagnols pour réaliser le projet du câble sous-marin pour l’exportation de l’électricité vers l’Espagne. Sonatrach est ouverte à l’étude de ce projet et nous allons se réunir avec la partie espagnole pour discuter de la possibilité de concrétiser cet ouvrage", a-t-il relevé.

"L’Algérie enregistre un excédent de production d’électricité durant dix mois de l’année, et partant, peut en exporter aisément", a indiqué le PDG de Sonatrach, affirmant que cet excédent pourrait atteindre 10 gigawatts, la production nationale d’électricité s’élevant à près de 25 gigawatts.

Une étude de faisabilité devrait être lancée entre Sonatrach, Sonelgaz et la société italienne ENI, pour le projet du câble sous-marin entre l’Algérie et l’Italie en passant par cette dernière, a fait savoir M. Hachichi qui a ajouté que les partenaires cherchent à "concrétiser le projet dont l’entrée en exploitation sera dans les meilleurs délais".

Il s’agit également de réaliser "plusieurs lignes dans le cadre du même ouvrage énergétique et non pas une seule ligne", a-t-il souligné, se réjouissant du fait que l’Algérie deviendra "la batterie de l’Europe, et nous disposons de tous les moyens, qu’ils soient naturels et climatiques, et de compétences humaines pour le développement des énergies renouvelables et l’exportation de l’énergie verte à l’avenir".

Evoquant les perspectives de développement de l’hydrogène vert, M. Hachichi a indiqué que des sociétés allemandes, autrichiennes et italiennes ont été invitées récemment à investir avec Sonatrach, parallèlement à l’étude du corridor destiné à l’exportation de l’hydrogène vert produit en Algérie vers l’Europe, à travers la Tunisie et l’Italie.

Selon les explications de M. Hachichi, un mémorandum d’entente sera signé en septembre prochain entre Sonatrach et des sociétés italiennes, autrichiennes et allemandes pour le lancement d’une étude de faisabilité conjointe du projet du corridor sud (SoutH2) pour l’exportation de l’hydrogène vert de l’Algérie vers l’Europe.