Près de 100 foyers ont été raccordés jeudi au réseau du gaz dans la localité Beni Ferha relevant de la commune de Kadiria (Nord-Ouest de Bouira), a-t-on appris auprès de la direction de distribution de l’électricité et du gaz.

"Nos services ont réalisé un réseau d’une longueur de 11 km pour raccorder 83 foyers en énergie gazière dans la localité de Beni Ferha à Kadiria", a expliqué à l’APS le directeur de distribution, M. Khaled Messaoudi.

Une enveloppe financière de l’ordre de plus de 23 millions de dinars a été allouée à ce projet avec une participation de la direction de distribution à hauteur de 8,24 millions de dinars, selon les détails fournis par le même responsable.

Cette opération a été réalisée dans le cadre de la concrétisation des programmes de l’état et de la caisse de garantie et de solidarité des collectivités locales (CGSCL) visant à améliorer les conditions de vie des citoyens notamment en matière de raccordement en énergie électrique et gazière, a expliqué M. Messaoudi.

Depuis le début de l’année 2024, plus de 1323 foyers ont été raccordés au réseau du gaz à travers plusieurs communes de la wilaya de Bouira, où le taux de couverture en cette énergie a dépassé le seuil des 97 %, selon les statistiques communiqué récemment par la direction de distribution de l’électricité et du gaz.