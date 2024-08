Les travaux de réhabilitation de voies d’accès à des quartiers du chef-lieu de la wilaya de Médéa ont été lancés jeudi, dans la cadre d’un vaste plan de requalification urbaine destiné à améliorer les conditions de vie des habitants de la ville de Médéa.

Il s’agit, selon les services de la wilaya, des voies d’accès menant aux quartiers Merdj-Chekir et Remali, sur les hauteurs de Médéa, avec la modernisation d’un linéaire de 1500 mètres de route situés à l’intérieur de ces quartiers à forte densité d’habitants.

Des travaux similaires seront entamés, dans les tous prochains jours, sur la route qui fait la jonction entre les quartiers de Takhabite et Zaouia, situés également sur les hauteurs du chef-lieu de wilaya et qui englobe un linéaire de 1000 mètres, a-t-on indiqué.

Une enveloppe de 35 millions de dinars a été débloquée pour le financement de ces deux projets qui viennent s’ajouter à une série d’opérations menées précédemment dans le cadre du plan de requalification urbaine, a-t-on précisé.

Selon les services de la wilaya, plusieurs voies d’accès desservant les principaux quartiers et cités de la ville de Médéa ont fait l’objet de travaux de réhabilitation et d’autres sont programmés pour les semaines à venir.

Parmi les nouveaux projets, on cite les voies d’accès menant aux quartiers Gachassin, périphérie sud de Médéa, Tala-Aich et Sidi-Sahraoui, à la sortie nord de Médéa, ainsi que les voies d’accès qui desservent les quartiers Bab-Lakouas, à la sortie ouest, et Ras-Beida, sur les hauteurs nord de la ville de Médéa.

La réhabilitation de ces axes tend à faciliter le déplacement des automobilistes et des citoyens et donner un aspect plus attrayant à la ville grâce aux travaux de requalification urbaine conduits en parallèle, a-t-on conclu.