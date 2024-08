La Société de distribution de l’électricité et du gaz a réalisé, dans la wilaya de Tlemcen, 19 transformateurs d'électricité destinés à consolider le réseau local de cette source d’énergie, indique, samedi, un communiqué de la cellule de communication de la société.

La même source a souligné que, dans le but d'améliorer la qualité des services offerts aux clients, il a été procédé à la réalisation de 19 transformateurs électriques répartis à travers 17 communes, ainsi qu’un réseau haute tension (HT) sur une longueur de plus de 85 kilomètres, en sus d’un autre transformateur au niveau de hai "Boudjmil" dans la commune de Mansourah, doté de quatre sorties en vue de consolider le réseau électrique de plusieurs quartiers des communes de Tlemcen-ville, Mansourah et Beni Mester.

L’opération a donné lieu, également, à l’installation de 12 lignes électriques destinées à d’autres zones d’habitation de la wilaya, note-t-on.

Par ailleurs, la Société a lancé et concrétisé une opération de maintenance de 75 kilomètres du réseau d’électricité de moyenne tension (MT) alimentant l’aéroport international "Messali El Hadj" de Tlemcen, a encore fait savoir la même source.

D’autre part et dans la même optique, la Société de distribution de l’électricité et du gaz dans cette collectivité locale de l’Ouest du pays a procédé au renforcement du programme de permanence et à la réquisition de l’ensemble des équipes relevant des ses services techniques au nombre de 8, ainsi que ses équipes d’intervention déployées au niveau de ses agences commerciales en les dotant de moyens humains et matériels à même de leur permettre d’assurer des interventions promptes et efficaces, a indiqué le communiqué.