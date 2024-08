Le candidat du Mouvement de la société pour la paix (MSP) à la présidentielle du 7 septembre, Hassani Cherif Abdelaali, s'est engagé, vendredi à Tébessa, à développer les zones frontalières et à renforcer l'exploitation de leur potentiel.

Animant un meeting populaire à la Maison de la Culture Mohamed-Chebouki, dans le cadre du deuxième jour de la campagne électorale, M. Hassani Cherif a mis en avant le potentiel de la wilaya de Tébessa et ses importantes ressources minières et agricoles, qui nécessitent, a-t-il dit, de "revoir les méthodes de leur exploitation à travers la relance de plans de développement capables de relever le niveau de vie des citoyens de la wilaya et de soutenir l'économie nationale".

Dans ce cadre, le candidat a relevé des "insuffisances au niveau de cette wilaya frontalière, telles que le chômage, le manque de structures et le retard accusé dans les projets de développement, d'où l'importance d'élaborer de nouveaux plans en adéquation avec ses capacités et les besoins de sa population".

"Outre la dimension socioéconomique, le développement des zones frontalières est lié à la dimension nationale, dans le contexte de la situation d'instabilité prévalant dans des pays voisins", a-t-il affirmé.

Le candidat a appelé les citoyens de la wilaya "à adhérer à son programme électoral qui renferme un plan économique diversifié, basé sur une bonne exploitation des richesses, le soutien à l'industrialisation et l'orientation vers l'exportation de produits finis, au lieu de l'exportation des matières brutes", mettant en garde contre "les retombées du boycott prôné par certaines parties qui s'adonnent à la haine politique et à la médisance, dans l'objectif d'ébranler la confiance du citoyen et d'affaiblir le pays".

A cet égard, M. Hassani Cherif a souligné que le peuple algérien "est libre d'exprimer son choix sans aucune tutelle", de même qu'il est invité à donner sa voix au candidat qu'il juge le meilleur".

Il a dans ce sens, exhorté les médias nationaux "à faire preuve de professionnalisme et de neutralité dans la couverture de cet évènement".

En sillonnant les rues du centre-ville de Tébessa, accompagné de militants du Mouvement et de partisans, le candidat du MSP à la Présidentielle du 7 septembre a saisi l'occasion pour échanger des propos avec des citoyens qu'il a invités à voter en faveur de son projet politique".

Hassani Cherif assure que son programme électoral répond aux aspirations des Algériens

Le candidat du Mouvement de la société pour la paix (MSP) à la Présidentielle du 7 septembre prochain, M. Hassani Cherif Abdelaali, a assuré, samedi depuis Skikda, que son programme électoral "Forsa" (opportunité) répondait aux aspirations des Algériens.

Lors d'une activité de proximité dans le centre-ville de Skikda, au troisième jour de la campagne électorale de la Présidentielle du 7 septembre, M. Hassani Cherif s'est recueilli devant la stèle commémorative du Chahid Zighoud Youcef à la mémoire de tous les Chouhada de la Révolution, avant de se rendre à pied au siège de la permanence du parti dans cette wilaya, en échangeant avec les citoyens et en écoutant leurs préoccupations.

Présidant l'ouverture du siège de la permanence du MSP dans la wilaya de Skikda, le candidat Hassani Cherif a précisé que son programme électoral "répond aux aspirations des Algériens" et "vise à opérer le changement", appelant les citoyens à le soutenir et à "voter pour lui le 7 septembre".

Il a expliqué que son programme se voulait "une opportunité pour l'ensemble des Algériens permettant de remédier aux lacunes et d'éradiquer la corruption", s'engagent à rattraper les insuffisances constatées dans la wilaya de Skikda.

Il a également promis de "réaliser le développement et l'équilibre dans la distribution des richesses" et de "concrétiser la justice sociale entre tous les Algériens".

Dans la commune de Bin El-Ouiden dans la même wilaya, M. Hassani Cherif a soutenu que son programme électoral portait une "vision économique prometteuse", relevant que la révision du code communal et de wilaya permettra aux collectivités locales de "jouer un rôle central dans le développement national".

Il a, par là même, rappelé les "atouts naturels dont dispose cette commune, qui nécessite un accompagnement pour répondre aux aspirations de ses habitants".