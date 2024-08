Les services de la Gendarmerie nationale de la wilaya de Tiaret ont démantelé un réseau criminel spécialisé dans le vol de câbles en cuivre et procédé à l'arrestation de six (6) individus et à la saisie d'une importante quantité de cuivre, indique samedi un communiqué de ce corps de sécurité.

"Suite à un appel reçu sur le numéro vert 1055, les éléments de la brigade territoriale de la Gendarmerie nationale de Medroussa (Tiaret) ont démantelé un réseau spécialisé dans le vol de câbles en cuivre du projet de construction de la ligne ferroviaire Tiaret-Saïda", précise la même source.

L'enquête a révélé que "les membres de ce réseau criminel étaient des professionnels de ce type de crime", selon le communiqué, qui précise que les mis en cause "faisaient fondre les câbles qu'ils coupaient de la voie ferrée pour en extraire le cuivre, qu'ils transportaient ensuite vers la ville de Tiaret, où cette matière était collectée et distribuée à différentes parties pour sa vente".

L'opération s'est soldée par "l'arrestation de six (6) individus, la récupération de dix (10) quintaux de câbles en cuivre d'une valeur de 750 millions de centimes et la saisie d'outils utilisés dans le vol et de deux (2) véhicules utilisés dans le crime", ajoute la même source.

Les mis en cause sont poursuivis pour "association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime, vol de câbles en cuivre au moyen d'un véhicule et destruction volontaire de biens publics", conclut le communiqué.