Un accident de la circulation survenu samedi dans la commune d’El Mehir (Bordj Bou Arreridj) a provoqué le décès d’une personne et occasionné des blessures à 34 autres, a-t-on appris auprès de la Protection civile.

La même source a précisé que l’accident, dérapage et renversement d’un bus de transport de voyageurs en provenance de M’sila et se dirigeant vers Bejaïa, a provoqué le décès sur place d’une personne et causé des blessures de différentes gravités à 34 passagers du véhicule de transport en commun.

Les blessés ont reçu les premiers soins sur le site de l’accident avant d’être évacués vers la polyclinique d’El Mehir et l’hôpital de Mansourah, selon les services de la Protection civile qui ont ajouté que les éléments des unités de Mansourah, de Bordj Bou Arreridj et d’El Achir sont intervenus à la suite de cet accident.

Les services de sécurité territorialement compétents ont ouvert une enquête pour déterminer les circonstances ayant conduit au renversement du bus.

12 décès et 515 blessés en 48 heures (Protection civile)

Douze (12) personnes sont décédées et 515 autres ont été blessées dans des accidents de la circulation survenus ces dernières 48 heures à travers plusieurs wilaya du pays, indique samedi un bilan de la Protection civile.

Le bilan le plus lourd a été enregistré dans la wilaya d'Oran, avec 2 décès et 3 blessés, suite à une collision entres trois véhicules sur la RN 2, au lieu dit Bouyakour, dans la commune de Boutlilis.

Par ailleurs, 7 personnes sont décédées noyées et 2 autres sont portées disparues dans des plages et réserves d'eau à travers plusieurs wilayas du pays.

Il s'agit de 6 personnes noyées en mer dans les wilayas de Boumerdes, Jijel, Mostaganem, Annaba et Skikda, indique la Protection civile, relevant que les recherches se poursuivent pour retrouver 2 personnes disparues en mer dans les wilayas de Jijel et Alger.

Les éléments de la Protection civile sont intervenues, également, pour le repêchage d'un enfant âgé de 13 ans, décédé noyé dans une mare d'eau, dans la commune de Sidi Makhlouf, à Laghouat.

Le dispositif de surveillances des plages a procédé à 3141 intervention pour le sauvetage 1703 personnes de noyade, dont 538 ont été prises en charge sur place, et 65 ont été évacuées.

Trois (3) personnes sont, d'autre part, décédées et 8 autres ont subi des brûlures, suite à une explosion de gaz butane suivi d'un incendie, dans une habitation à la cité Ennour, dans la commune de Gué de Constantine (wilaya d'Alger).

Concernant le dispositif de lutte contre les incendies de forêt et récolte, la Protection civile est intervenue, durant la même période, pour l'extinction de 21 incendies ayant touché des forêts, maquis, broussailles, bottes de foin et palmeraies à travers plusieurs wilayas du territoire national.

Mascara : un mort et deux blessés dans un accident de la circulation (Protection civile)

Une personne a trouvé la mort et deux autres ont été grièvement blessées, suite à un accident de la circulation survenu, la nuit de jeudi à vendredi, dans la wilaya de Mascara, a-t-on appris auprès des services de la Protection civile.

L’accident, qui s'est produit au niveau de la route nationale RN 17 dans son tronçon reliant les communes de Bouhanifia et Guetna, a eu lieu suite au dérapage et au renversement d’un véhicule dans un ravin, faisant trois blessés graves, qui ont été transportés vers l’Etablissement public hospitalier spécialisé dans les urgences médico-chirurgicales de Bouhanifia, où l’une des victimes a succombé à ses blessures.

Selon une source médicale de cet établissement sanitaire, les deux blessés se trouvent sous surveillance médicale intensifiée.

Les services de la Gendarmerie nationale ont ouvert une enquête sur les circonstances de cet accident.

Mostaganem : 3 morts et 7 blessés dans des accidents de la circulation ces dernières 24 heures (protection civile)

Les services de la Protection civile ont enregistré, ces dernières 24 heures sur le territoire de la wilaya de Mostaganem, trois accidents ayant causé la mort de trois personnes et ont fait 7 blessés à différents degrés de gravité, a-t-on appris, vendredi, auprès de ces services.

Le premier accident a été causé par le dérapage d’un véhicule touristique, au niveau de la route nationale RN 23 et son renversement au lieu-dit le village de "Menanda", dans la commune de Mesra (sud de Mostaganem), faisant un mort et 3 blessés à différents degrés de gravité, qui ont été transférés aux urgences médico-chirurgicales de l’établissement hospitalier Ibn Sina.

Dans la même commune, les unités de la Protection civile sont intervenus, jeudi soir à 20 heures, pour secourir et évacuer des victimes du dérapage et renversement d’un camion semi-remorque sur la RN 23.

Cet accident a causé la mort d’une personne et a fait deux blessés, qui ont été évacués au même établissement hospitalier, a-t-on ajouté.

Vendredi matin, le dérapage d'un véhicule au niveau de la RN 11, à proximité du port commercial de la commune de Mostaganem, a causé la mort d’un enfant de 8 ans et a fait deux blessés.

L’unité intervenante a secouru les victimes sur place et les a transférées aux urgences médico-chirurgicales du CHU, et a déposé le corps de la victime à la morgue de cet établissement sanitaire, a-t-on indiqué.