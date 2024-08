Après avoir passé le cap du FC WAntanga, Mouloudia d'Alger s’apprête aujourd'hui à 20 H pour livrer sa première manche de la phase des poules de la LDC face au FC WAntanga au stade Nelson Mandela Alger. Un premier rendez-vous à l’issue duquel les partenaires de Naidji espèrent obtenir un résultat probant et se mettre du coup dans les meilleures dispositions avant le match retour programmé dans deux semaines toujours au stade de Nelson Mandela dans deux semaines.

En dépit d’un long et fatigant voyage, les l'équipe visiteuse, qui ont parcouru un long trajet avant d’arriver à leur destination sur Alger jeudi dernier, le coach Baumel. «Il est vrai que nous avons beaucoup souffert pour rejoindre notre destination, mais cela ne va pas nous empêcher d’obtenir un résultat positif.

Notre objectif, c’est d’arracher notre qualification à la phase des poules et cela passera par un résultat positif aujourd’hui face à un adversaire dont on ne connaît pas grand-chose», a déclaré le technicien du club champion d’Algérie en titre, qui va sûrement compter sur le même groupe ou presque qu’il avait aligné face au la formation française il y a cinq jours.

En effet, tout auréolés de leur récente victoire face une équipe de la deuxième division française le champion en titre de la ligue une Mobilis , ce qui a relancé du reste leurs chances dans la course à une place sur le podium pour ce qualifiés au poule de la ligue des champions africains, les Abdelaoui et consorts auront à cœur de poursuivre sur la dynamique des bons résultats et de se mettre du coup dans les meilleures dispositions en vue de la suite du parcours.

Il faut dire également que les protéger du technicien français Baumel veulent à tout prix éviter de disputer les deux premiers manches sont qu'il encaisse ou de perdre ici au stade Nelson Mandela . Ce qui va sans doute engendrer un autre cumul de matches au moment où l’équipe viens d'enregistrer d'autres éléments pour jouer sur les trois front cette saison.

On prend presque les mêmes et on recommence

C’est dire combien est immense l’enjeu de ce premier rendez-vous face à FC WAntanga. Pour ce qui est de l’effectif, on n’écarte pas la possibilité de voir l'entraîneur français Baumel reconduire la même équipe alignée lors du match de préparation en France durant ces matchs de préparation durant l'intersaison l'entraîneur en chef du MCA opter pour le 5-3-2 avec une défense renforcée par un troisième défenseur central, soit Abdeloui- ou Mouali et alors qu’au milieu, on retrouvera certainement Zougrana, et Draoui. Un trio qui avait été une nouvelle fois sollicité à l’occasion du dernier match de préparation de l'intersaison face a une formation française de ligue deux . Le rôle d’animateur sera confié à Bayazid, alors qu’en pointe, tout porte à croire que le staff technique des Chnaoua misera sur Naidji avec peut-être l’entrée en cours du jeu de Merzougui, désormais apte à reprendre du service.

Yanis F.