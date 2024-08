Le MC Oran s'envole ce samedi vers la Turquie pour effectuer son deuxième stage d’intersaison en vue du nouvel exercice 2024-2025 que cette équipe compte aborder avec l’ambition de "jouer les premiers rôles" en Ligue 1 de football, selon son entraineur, Youcef Bouzidi.

Les "Hamraoua", qui ont flirté avec la relégation la saison passée, ont tôt commencé leurs préparatifs pour celle à venir en opérant d’abord de gros changements au sein de leur effectif, tout en lançant les entrainements depuis près d’un mois.

"Le club ne devra plus se contenter de jouer le maintien, comme ce fut le cas lors des années précédentes. Les gros moyens mis à notre disposition de la part de la direction nous obligent à viser haut", a insisté le coach Bouzidi devant la presse avant le départ de la formation d’El Bahia vers la Turquie.

Le MCO, dont le dernier titre remonte à 1996 lorsqu’il a décroché son quatrième trophée en Coupe d’Algérie, espère ouvrir une nouvelle ère grâce à l’apport jugé "très intéressant" de son nouveau propriétaire, à savoir la compagnie "Hyproc" qui s’est adjugée, en septembre 2023, de la totalité des actions de la société sportive par actions du club.

"Certes, la direction ne m’a pas exigé le titre, mais il est clair qu’avec tout le potentiel dont on dispose désormais, aussi bien sur le plan humain que matériel, nous devons rivaliser avec les meilleurs du championnat", a encore déclaré Bouzidi, arrivé en milieu de l’exercice passé en remplacement de Kheïreddine Madoui, et qui a réussi à éviter la relégation aux siens en leur assurant le maintien lors de l’avant-dernière journée du championnat.

Pas moins de douze nouveaux joueurs, dont plusieurs arrivent de l’étranger, ont rejoint les "Hamraoua" cet été. Des renforts sur lesquels l’entraineur Bouzidi table énormément pour atteindre ses objectifs, a-t-il encore souligné.

En terres turques, les Oranais ont prévu de disputer cinq ou six matchs amicaux pour créer des automatismes nécessaires, surtout au vu des changements opérés au sein de leur effectif. Ce sera aussi l’occasion pour leur premier responsable technique de dégager l’équipe type qui débutera la prochaine édition du championnat dont la première journée a été reportée au 21 septembre au lieu du 14 du même mois, comme initialement prévu.

Les douze recrues du MCO sont : les gardiens de but Chemseddine Rahmani (JS Kabylie) et Léonard Aggoune (FC Rouen-France), Kyliane Guessoum (O. Nîmes-France), Karim Maamar Chaouch (Djurgardens IF-Suède), Mohamed Sylla, ( Racing Abidjan-Côte d’Ivoire), Sery Gnoleba (ASEC Mimosa-Côte d’Ivoire), Karim Aribi (Ohod club-Arabie saoudite), Chahreddine Boukholda (Etar FK- bulgarie), Yacine Aliane et Juba Aguib (ASO Chlef), Tarek Aggoune (ES Sétif) et Yanis Hamache (FC Arouca/Portugal).