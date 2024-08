La Fédération algérienne de cyclisme a annoncé vendredi avoir retenu 25 jeunes talents, de différentes catégories d'âge, pour participer à un camp estival, prévu du 20 au 27 août courant à Skikda.

Composé de dix minimes et quinze cadets, le groupe sera encadré par Mohamed Kinanes, le Directeur des jeunes talents sportifs au sein de la Fédération algérienne de cyclisme et qui sera secondé dans sa tâche par le mécanicien Billel Zouaoui. Les dix minimes retenus pour ce camp de jeunes sont : Mohamed Sahnoun, Abdelkrim Kherouf, Rafik Touami, Yakoub Ferkous, Abderrahmane Bouasselah, Mohamed Khiat, Azzedine Bouyakor, Farouk Oudani, Tarek Oubelli, et Ayoub Hamdi. Chez les cadets, la Direction des jeunes talents a retenu Selmane Mansouri, Mohamed Gaouir, Mohamed Mellak, Lokman Berkani, Abdallah Allal, Hicham Boudjellal, Yacine Oumakhlouf, Mokhtar Bouazizi, Tarek Mohamed Arezki, Mohamed Fertous, Oussama Bourezg, Amine Ziani, Ahmed Gouguèche, Abdelouadoud Deghnouche et Ilyès Benyahia.