Le judoka Abdelhak Oussama Hezil sera le seul représentant algérien aux Championnats d'Afrique (Juniors), qui se dérouleront en une seule journée, le samedi 17 août courant à Yaoundé (Cameroun), suivant la liste finale d'admission, dévoilée vendredi par les organisateurs.

Le jeune judoka algérien, qui concourra dans la catégorie des moins de 66 kilos, sera fixé ce vendredi soir sur son adversaire au premier tour, à l'issue du tirage au sort qui sera effectué sur place.

Au total, 165 judokas (83 messieurs et 82 dames), représentant dix-sept pays, ont confirmé leur participation à cette compétition continentale. Avec 36 judokas engagés (21 messieurs et 15 dames), le Cameroun sera le pays le mieux représenté, devant l'Angola (19) et l'Egypte (18), au moment ou certaines nations comme l'Algérie et Djibouti n'ont engagé qu'un seul athlète.