Un accueil officiel et populaire a été réservé, vendredi soir, à la championne olympique de boxe, Imane Khelif, qui a décroché la médaille d'or aux Jeux olympiques de Paris 2024.

La cérémonie d'accueil de la championne et de son entraîneur Mohamed Chaoua s'est déroulée au niveau du siège de la wilaya, où Imane Khelif a été distinguée par les autorités locales et par l'association Radieuse.

Dans une déclaration à la presse, la médaillée d'or aux Jeux olympiques de Paris a dit "dédier sa victoire à tous ceux qui l'ont soutenue", soulignant que "ce succès démontre la détermination et la capacité de la femme algérienne à relever les défis"."J'espère être un exemple pour les générations futures", a-t-elle ajouté.

"Cet accueil chaleureux démontre que l'Etat et le peuple soutiennent le sport, qui véhicule un message de paix entre les peuples", a estimé la médaillée d'or. Pour sa part, son entraîneur Mohamed Chaoua s'est dit fier de cette victoire, exprimant sa gratitude pour toutes les distinctions, officielles et populaires, réservées à la délégation. La championne et son staff technique ont paradé en bus dans les rues de la ville, où ils ont été acclamés par le public. Elle s'est ensuite rendu dans le village de Biban Mesbah, dans la commune d'Aïn Bouchekif, pour la suite de la grande soirée de distinction.