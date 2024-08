1/6 - Les thérapies cognitivo-comportementales (TCC)

Les thérapies comportementales et cognitives (TCC) sont validées dans le traitement des phobies. Le principe est de se confronter très progressivement à l'objet de sa phobie. La thérapie d'exposition repose sur un mécanisme d'habituation. Il s'agit d'une exposition répétée, progressive et contrôlée à l'environnement posant problème, dans l'objectif d'obtenir une désensibilisation.

2/6 - Les thérapies d'acceptation et d'engagement

La thérapie d'acceptation et d'engagement qui a été développée dans les années 1980, propose une approche différente. Plutôt que chercher à faire disparaître la peur, on travaille sur son acceptation. On cible ici l'intérêt que l'on peut trouver à dépasser sa phobie, c'est-à-dire se rapprocher de ce qui est important pour soi.

3/6 - Les groupes d'acceptation de soi

ls sont particulièrement indiqués quand la phobie est liée à la difficulté d'être en groupe ou de prendre la parole (phobie scolaire par exemple). Le groupe et les petits exercices d'habituation progressive proposés aident à casser le cercle vicieux de la phobie et à reprendre confiance en soi.

4/6 - La thérapie par exposition à la réalité virtuelle

"Nous utilisons la thérapie par exposition à la réalité virtuelle (TERV) pour traiter les phobies, mais aussi les addictions, le trouble anxieux généralisé, les troubles obsessionnels compulsifs, explique Rodolphe Oppenheimer, psychothérapeute. La réalité virtuelle permet aux phobiques de s'exposer aux situations anxiogènes tout en restant dans le cabinet de leur thérapeute, donc en se sentant en sécurité.

5/6 - Les antidépresseurs

Dans la plupart des phobies, les médicaments ne sont pas utilisés, ou alors très ponctuellement afin de soulager les symptômes liés à l'anxiété. En revanche, les antidépresseurs sont indiqués dans la plupart des troubles anxieux, dont la phobie sociale, et en dehors de toute dépression. Si un traitement antidépresseur est nécessaire, en cas de phobie sociale donc, il est mis en place par le médecin-psychiatre sur une durée assez longue comme traitement de fond.

6/6 - Les techniques de relaxation

Les techniques de relaxation seules (sophrologie, cohérence cardiaque, méditation...) ne suffisent généralement pas pour lutter contre une phobie, mais elles sont précieuses pour mieux appréhender les manifestations de l'anxiété ressentie en cas de phobie. Effectués régulièrement, les exercices de respiration et de décontraction musculaire aident à diminuer les tensions psychologiques et physiques et permettent d'atteindre une meilleure qualité de vie.