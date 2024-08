Certaines phobies peuvent prêter à sourire, mais toutes sont des souffrances pour les personnes touchées. L'acrophobie (peur des hauteurs), l'agoraphobie (peur des foules, lieux publics ou clos), la glossophobie (peur de prendre la parole en public) peuvent durement impacter le quotidien. Comprendre et traiter les phobies : on vous dit tout.

De nouvelles phobies ont vu le jour avec le Covid : la nosophobie, peur de tomber malade, ou l'haptophobie, la peur de toucher ou d'être touché.

On parle aussi de plus en plus du "syndrome de la cabane", qui est la difficulté à sortir de chez soi après les confinements. "La crise que nous venons de traverser nous a imposé tout un ensemble de facteurs de stress : l'accès limité aux ressources en début de pandémie (masques, blouses, etc.), la peur liée à la contamination, pour nous comme pour nos proches, le sentiment d'isolement, les informations souvent floues voire contradictoires, les conséquences sur le plan économique... Par ailleurs, du fait de la durée longue et incertaine des mesures de confinement, un nouvel équilibre s'est constitué, indique le Dr Bourgognon, psychiatre. Il a fallu s'adapter à cette réalité dans laquelle plus rien ne fonctionnait comme avant, et où nous devions nous maintenir à distance les uns des autres. Cela fait plus d'un an maintenant que nous sommes fortement limités dans nos interactions sociales."

Le problème ? Ces facteurs de stress supplémentaires nous ont obligés à puiser dans nos ressources et ont généré anxiété, voire traumatisme chez certains. De plus, la distanciation sociale nous a en quelque sorte « désadaptés » à être en relation directe avec les autres. « Le fait de communiquer par écrans interposés et de porter un masque protège du regard de l'autre, constate encore le Dr Bourgognon, ce qui peut être rassurant chez les personnes qui souffrent de phobie sociale, mais tend à renforcer la dynamique d'évitement. »

LES DIFFÉRENTS TYPES DE PHOBIES

Certaines phobies sont certainement héritées de l'évolution. Elles ont alors une valeur adaptative, comme les phobies de certains animaux. D'autres phobies (on parle de phobies spécifiques) sont souvent l'expression d'une empreinte traumatique. On peut développer la phobie d'un lieu banal, alors même qu'il ne présente aucun danger, après avoir fait un malaise dans ce lieu par exemple. Mais, en réalité, pratiquement tout peut être objet de phobie : orage, hauteur, insectes, injection, sang, tunnel, ascenseur... "L'agoraphobie, qui correspond à la peur de se retrouver dans des lieux où il serait difficile de s'échapper en cas de symptômes de panique (transports en commun, centres commerciaux, files d'attente...) est à part dans la mesure où elle n'est pas spécifique d'une seule situation", explique le Dr Bourgognon. Enfin, la phobie sociale qui se caractérise par une peur excessive d'être confronté au regard d'autrui (au-delà d'une simple timidité) est un trouble anxieux assez fréquent et peut s'avérer très handicapante (on parle également de trouble d'anxiété sociale). N'importe quelle peur serait donc une phobie ? Non, précise le psychiatre, car un élément est déterminant pour que l'on parle de phobie : la peur doit être irraisonnée, disproportionnée au danger réel de la situation. La peur est par ailleurs tellement intense qu'elle peut provoquer une véritable attaque de panique, avec impression que l'on va mourir.

QUELLES SONT LES PERSONNES À RISQUE ?

Certaines personnes sont-elles plus à risque de développer une phobie au cours de leur vie (souvent à la faveur d'une période où l'on est plus vulnérable) ? Un terrain anxieux, l'environnement affectif dans l'enfance, l'éducation, l'histoire de chacun, la survenue d'événements traumatisants sont autant d'éléments qui entrent enligne de compte.

"Le fait de grandir dans une famille repliée sur elle-même, n'encourageant pas l'affirmation de soi, et au sein de laquelle le jugement d'autrui occupe une place excessive, peut induire une phobie sociale, note le psychiatre. Enfin, concernant les phobies spécifiques et l'agoraphobie, les femmes sont plus souvent touchées."

COMMENT CELA SE MANIFESTE ?

Au-delà de la peur irraisonnée elle-même, la phobie a des manifestations physiques. On peut se sentir comme paralysée face à l'objet phobique. "C'est un peu comme si l'on voulait se rendre dans un lieu et que sa voiture ne démarrait plus " intellectuellement " puisqu'il devient impossible de tourner la clé", explique le psychothérapeute Rodolphe Oppenheimer.

À cela peuvent s'ajouter des tremblements, des palpitations, une transpiration excessive, des bouffées de chaleur... toutes les manifestations d'une crise d'angoisse. Or, constate également Rodolphe Oppenheimer, « les phobies sont de plus en plus accompagnées d'attaque de panique en raison du sentiment de " journée sans fin ". "

COMMENT ÇA SE SOIGNE ?

La solution immédiate face à la souffrance réelle de la phobie et de l'attaque de panique est de supprimer de sa vie l'objet de la phobie. "Les phobies fonctionnent toujours de la même façon : je ressens de l'anxiété par rapport à un objet (qui n'est objectivement pas dangereux) donc je l'évite", explique le Dr Bourgognon. Chaque personne phobique doit ainsi se demander si elle peut vivre normalement ou pas avec sa phobie, et ce qu'elle perd. Dans la plupart des cas, l'évitement enclenche un véritable cercle vicieux : non seulement il empêche d'expérimenter le fait que ce n'est pas dangereux, mais il soulage, et renforce donc l'idée que l'on a bien fait d'éviter. Ce qui est une erreur.

Par ailleurs, une personne anormalement timide, qui a des difficultés à interagir socialement, et qui se retrouve dans une situation qui l'empêche de rencontrer d'autres personnes (comme pendant les confinements) entretient malgré elle, sans en avoir forcément conscience, sa phobie. L'évitement ne peut pas être satisfaisant sur le long terme. C'est particulièrement vrai pour un trouble comme la phobie sociale qui peut perturber les activités professionnelles ou scolaires, les relations avec les autres, etc.

Une phobie ne disparaît jamais spontanément et tend, au contraire, à s'accentuer dans le temps si l'on ne fait rien. Une prise en charge rapide est incontestablement la meilleure option, d'autant que les techniques d'aujourd'hui (thérapies cognitivo-comportementales, réalité virtuelle, groupes d'affirmation de soi...) donnent de bons résultats.

Les thérapies (TCC et ACT) : le Dr Bourgognon utilise souvent une métaphore avec ses patients, qui explique bien la méthode : on imagine que l'on est un alpiniste et que l'on souhaite monter au sommet d'une montagne, c'est le rêve de notre vie, nous nous sommes préparés à cela pendant des années.Malheureusement, le jour où l'on arrive au pied de la montagne on constate qu'elle est entourée par des marécages, objet de la phobie. En TCC, on entre progressivement dans les marécages pour s'habituer et mieux contrôler sa peur. Avec l'ACT, on accepte de traverser les marécages, et tout l'inconfort qui va avec, parce qu'ils sont inévitables si l'on veut faire cette ascension qui donne du sens à notre vie. "Chez certains patients, cette orientation mentale est bien plus opérante". Les groupes d'affirmation de soi. "Chez tous les anxieux sociaux que nous recevons dans nos groupes, notamment les adolescents et jeunes adultes, on retrouve cette peur excessive et paralysante du jugement des autres : peur d'être observé, évalué, mal jugé, peur de paraître ridicule, inintéressant, nul, etc. », expliquent Blandine Schnepp et Catherine Sargueil, fondatrices de l'un de ces groupes.

Cette peur, qui se manifeste par des symptômes physiologiques (gorge sèche, transpiration, tremblements, palpitations, rougissement, maux de tête, sensation d'étouffement...), peut déboucher sur de véritables attaques de panique face aux situations de confrontation au regard de l'autre. "Le groupe permet de se confronter progressivement aux situations anxiogènes dans un climat d'écoute et de bienveillance : chacun rapporte les situations difficiles qu'il rencontre, on en discute ensemble, chacun propose des solutions, les situations sont jouées et rejouées avec feed-back du groupe jusqu'à ce que chacun se sente à l'aise dans son rôle".

La réalité virtuelle. C'est un support utilisé dans le cadre des thérapies comportementales et cognitives. Le casque de réalité virtuelle reproduit fidèlement l'objet de la phobie (plus réaliste qu'un film), mais on se sent en sécurité. Comme avec d'autres supports, l'habituation est progressive et doit être encadrée. Il ne s'agit pas d'utiliser seul ce type d'appareil, au risque d'aggraver les symptômes. Ce type de support est en outre déconseillé aux personnes épileptiques.