L’Université d’Oran-2 "Mohamed Benahmed" a signé une convention de coopération avec l’Université gouvernementale de Moscou des langues étrangères de la Russie, en vue de renforcer la coopération dans le domaine de la recherche académique et l’échange des étudiants, a-t-on appris, jeudi, auprès de l’Université d’Oran- 2.

Cette convention a été signée, mercredi soir, à distance par le recteur de l’Université d’Oran-2, le professeur Ahmed Chaalal, et la directrice de l’Université russe, le professeur Alena Kraeva, a-t-on appris du vice-recteur chargé des relations publiques, Amani Smaïl.

La convention vise à instaurer un cadre général de coopération entre les deux Universités dans le domaine du développement des recherches de base, appliquées et des activités d’innovation et créer des programmes d’études conjointes d’échange entre chercheurs, enseignants, personnel et étudiants.

A propos de l’échange d'étudiants, M. Amani a souligné que c’est l’aspect le plus important de cette convention "et nous planifions d'envoyer entre 5 et 10 étudiants de la filière de langue russe, chaque année en Russie, et accueillir le même nombre d'étudiants russes", ajoutant que cette opération devrait être lancée à partir de l’année universitaire prochaine (2024-2025). Conformément à cette convention, des manifestations scientifiques et académiques conjointes seront organisées, en plus de l’échange bilatéral de ressources académiques et scientifiques, a-t-on ajouté.