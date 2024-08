Le musée public national Ahmed-Zabana, qui est l’un des sites culturels les plus attrayants de la capitale de l’Ouest du pays, Oran, a accueilli 42.000 visiteurs locaux et étrangers de janvier à juillet dernier, a-t-on appris, jeudi, auprès de cet établissement culturel.

Une affluence a été relevée chez les amateurs de la culture muséale, dont le nombre a atteint, durant les sept premiers mois de l’année en cours, 41.705 visiteurs venus découvrir les trésors que recèle cette structure culturelle pluridisciplinaire, a souligné à l’APS la cheffe du service de communication, Leila Boutaleb.

Durant cette période, 222 touristes étrangers de nationalités allemande, française, russe et espagnole ont été enregistrés, a ajouté Mme Boutaleb, qui a souligné que les branches des " beaux arts " et " histoire ancienne " sont les plus attractifs pour les touristes étrangers, qui sont émerveillés également par l’architecture de cet édifice culturel.

La branche " Histoire ancienne ", qui contient des collections muséales remontant à l'époque romaine, punique, phénicienne, entre autres, a suscité l'intérêt de la jeunesse, dont le nombre a atteint 7.979 visiteurs, alors que 3.302 élèves ont montré leur admiration pour les "Sciences Naturelles ", ainsi que la branche " Ethnographie ", qui recèle de pièces du patrimoine algérien.

Au cours de la période précitée, le musée a enregistré 12.521 visiteurs de différents niveaux d'enseignement et tranches d'âge, selon la même source.

Par ailleurs, la boutique du musée a enregistré, lors de cette période, une affluence importante des visiteurs pour l’acquisition de photos des collections muséales qui décorent les façades du musée " Ahmed Zabana " et pour s’enquérir de ses publications, qui mettent en exergue ses objets et activités, contribuant à animer le mouvement culturel et diffuser la culture de la visite des musées.