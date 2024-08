La pièce de théâtre, "El Khtwa El Akhira" (le dernier pas), conjointement produite par les Théâtres, national algérien Mohieddine Bachtarzi et régional de Sidi Bel Abbès, en coopération avec le Théâtre national de la République arabe sahraouie démocratique, sera prochainement en tournée dans plusieurs théâtres régionaux de l'Est algérien, indique un communiqué du TNA.

Après une première tournée dans plusieurs villes de l’Ouest algérien, l’œuvre dramatique, "El Khatwa El Akhira", sera présentée du 21 au 31 août dans les Théâtres régionaux de Batna, Oum El Bouaghi, Annaba, Skikda, El Eulma et Constantine.

D’une durée de 60 mn, le spectacle, inscrit également dans le registre du théâtre révolutionnaire ou de résistance, a été mis en scène par Aissa Jekati sur un texte d’Idris Guergoua, avec une scénographie de Youcef Abadi, une chorégraphie de Riadh Beroual et une bande son et musique de Mohamed Zami.

La résilience du Peuple sahraoui à en découdre avec les exactions et la torture, mises à nu, de l’occupant marocain, constitue le fil rouge de ce spectacle épique qui rend également hommage au combat de la femme sahraouie à travers le personnage révolutionnaire et emblématique de "Dehba".

Conduit par 23 jeunes comédiens sahraouis, "El Khtwa El Akhira" vise à faire entendre la voix du peuple sahraoui qui crie sa tragédie et dit ses souffrances sous le joug de l'occupant marocain, mettant l’accent sur les étapes charnières de sa lutte armée pour son indépendance et le recouvrement de sa souveraineté.

La générale de ce spectacle a été donnée en janvier dernier au TNA, à l’occasion de l'inauguration officielle du théâtre national professionnel de la République arabe sahraouie démocratique.

Conjointement produite en 2023 par le TNA et le T.R de Sidi Bel Abbès en coopération avec le Théâtre national de la République arabe sahraouie démocratique, cette belle synergie est le fruit de formations, au profit de jeunes comédiens sahraouis en devenir, organisées en collaboration également avec l'Institut supérieur des métiers des arts du spectacle (ISMAS).

Des étudiants sahraouis avaient alors pris part à des Masters Class dans les spécialités couvrant les différents ateliers intervenant dans le montage d’un spectacle théâtral, encadrés par des enseignants universitaires algériens spécialisés.

Ces formations font suite à l’accord-cadre signé en 2023 à Boujedour (camp de réfugiés sahraouis), entre les ministères, algérien de la Culture et des Arts et sahraoui de la Culture, portant sur le "renforcement de la coopération culturelle et la création d’un théâtre national professionnel sahraoui", et ce, dans le cadre de la visite de la ministre de la Culture, Soraya Mouloudji, aux camps des réfugiés sahraouis.