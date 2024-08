Le président de l'Etat de Palestine Mahmoud Abbas a annoncé jeudi devant le Parlement turc sa décision de se rendre à Ghaza, théâtre d'une agression génocidaire de l'entité sioniste depuis octobre dernier.

"J'ai décidé de me rendre à Ghaza avec d'autres dirigeants frères palestiniens", a déclaré M. Abbas dans une allocution devant les députés turcs. "J'irai. Même si cela doit me coûter la vie. Notre vie ne vaut pas plus que celle d'un enfant. La victoire ou le martyre", a-t-il souligné, précisant qu'il se rendra ensuite à El Qods occupée, capitale éternelle de la Palestine.

"Ghaza nous appartient et nous n'accepterons aucune proposition visant à la diviser", a-t-il également dit. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a dénoncé, de son côté, avec virulence la conduite de l'entité sioniste dans son agression contre Ghaza, depuis le 7 octobre dernier.

Abbas: la communauté internationale doit contraindre l'entité sioniste à respecter les décisions des tribunaux internationaux

Le président de l'Etat de Palestine, Mahmoud Abbas, a souligné mercredi à Ankara, l'importance de la communauté internationale de contraindre l'entité sioniste à se plier aux résolutions de la légitimité internationale et du droit international, en mettant en œuvre les décisions des tribunaux internationaux notamment celles de la Cour internationale de justice (CIJ) relatives aux territoires palestiniens occupés.

Lors d'une réunion bilatérale avec son homologue turc, Recep Tayyip Erdogan, au complexe présidentiel de la capitale turque, Ankara, le président Abbas a informé le chef de l'Etat turc des derniers développements de la situation dans les territoires palestiniens occupés et de l'agression en cours (depuis le 7 octobre 2023) contre le peuple palestinien dans la bande de Ghaza et en Cisjordanie, y compris El-Qods occupée, selon l'agence de presse Wafa.

M. Abbas a souligné à cette occasion, "l'importance pour la communauté internationale de forcer (l'entité sioniste) à se plier aux décisions de la légitimité internationale et du droit international, en mettant en œuvre les décisions des tribunaux internationaux, dont la dernière en date est l'avis consultatif de la Cour internationale de Justice", soutenant l'adhésion à part entière de l'Etat de Palestine aux Nations Unies et la tenue d'une conférence internationale de paix.

Il a, en outre, réaffirmé la position palestinienne appelant à "un cessez-le-feu immédiat et urgent, pour empêcher de nouvelles effusions de sang d'innocents sans défense, à un retrait complet (de l'occupant sioniste) de la bande de Ghaza et à la fin des attaques en cours en Cisjordanie, y compris à El-Qods ainsi que des incursions dangereuses dans les lieux saints...".

De son côté, le président turc a dénoncé avec virulence la conduite de l'entité sioniste dans l'agression qu'elle mène depuis le 7 octobre dernier notamment dans la bande de Ghaza, critiquant les Occidentaux pour leur incapacité à la pousser à mettre fin à son génocide. Et il a réaffirmé les positions de son pays en faveur du peuple palestinien et de son droit à la liberté, à l'indépendance et à l'établissement de son Etat indépendant avec El-Qods comme capitale.

Le chef des droits de l'homme de l'ONU, Volker Türk, a déploré les derniers chiffres des autorités palestiniennes à Ghaza indiquant que plus de 40.000 Palestiniens sont tombés en martyrs en dix mois d'agression sioniste contre l'enclave palestinienne, affirmant qu'il s'agit d'une "étape sombre pour le monde".

"Aujourd'hui marque une étape sombre pour le monde", a dit le Haut-Commissaire Volker Türk dans un communiqué de presse.

Citant le ministère de la Santé de Ghaza, Türk affirme que "la population de Ghaza pleure aujourd'hui 40.000 Palestiniens morts", notant qu'en moyenne, "environ 130 personnes ont été tuées chaque jour à Ghaza au cours des dix derniers mois".

"Cette situation inimaginable est due en grande partie aux manquements récurrents des forces (de l'armée d'occupation sioniste) aux règles de la guerre", a déploré M. Türk.

Le ministère de la Santé de Ghaza a annoncé, jeudi, un nouveau bilan de 40.005 martyrs dans le territoire palestinien depuis le début de l'agression sioniste, entrée dans son onzième mois.

L'ampleur des destructions de maisons, d'hôpitaux, d'écoles et de lieux de culte par l'armée sioniste est profondément choquante.

Le Haut-Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme (HCDH) indique avoir documenté de graves violations du droit international humanitaire dans la bande de Ghaza.

"Alors que le monde réfléchit et considère son incapacité à empêcher ce carnage", le chef des droits de l'homme demande instamment à toutes les parties d'accepter un cessez-le-feu immédiat, de déposer les armes et d'arrêter le massacre une fois pour toutes.

"Les Palestiniens détenus arbitrairement doivent être libérés. L'occupation illégale doit cesser et la solution des deux Etats convenue au niveau international doit devenir une réalité", a insisté M. Türk.

Le MAE palestinien qualifie de "terrorisme d'Etat organisé" l'attaque de colons sionistes contre un village en Cisjordanie occupée

Le ministère palestinien des Affaires étrangères a qualifié vendredi, l'attaque de colons sionistes contre un village palestinien de Cisjordanie occupée de "terrorisme d'Etat organisé".

Le ministère des Affaires étrangères a condamné dans un communiqué, rapporté par l'agence de presse palestinienne WAFA, l'"attaque brutale" lancée par des colons sionistes contre le village Jit, la qualifiant d'"escalade dangereuse" .

Il a indiqué qu'il prenait très au sérieux la nature de cette attaque, d'autant plus qu'il s'agit d'une "attaque de masse, organisée et armée, à laquelle ont participé près de 100 colons terroristes, avec l'intention de tuer, ce qui a entraîné la mort en martyr du jeune Rashid Sida (23 ans) et la blessure d'autres personnes, et l'incendie d'un certain nombre d'habitations et de véhicules de citoyens".

Le ministère palestinien, a une fois de plus exigé "une position internationale sérieuse" qui oblige l'entité Sioniste à "démanteler les avant-postes des colons terroristes et leurs milices disséminées en Cisjordanie occupée, à tarir leurs sources de financement, à lever leur protection politique et juridique et à les contraindre à mettre fin à leur système colonialiste, raciste et discriminatoire en Palestine occupée".

"L'attaque massive contre le village de Jit est la preuve que les sanctions imposées par un certain nombre de pays à certains éléments terroristes des colonisateurs sont insuffisantes et ne constitueront pas un moyen de dissuasion pour mettre fin à leurs crimes", a ajouté le ministère.

Le ministère a demandé à la Cour pénale internationale d'"assumer rapidement ses responsabilités" à cet égard, soulignant que l'arrêt de l'agression sioniste contre le peuple palestinien et la fourniture d'une protection internationale "sont des conditions préalables à l'octroi du droit à l'autodétermination dans la liberté et la dignité".

L'UE condamne l'attaque de colons extrémistes sionistes contre un village en Cisjordanie occupée

Le Haut représentant de l'Union européenne (UE) pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, Josep Borrell, a condamné vendredi, l'attaque de colons extrémistes sionistes contre le village de Jit, à l'est de Qalqilya, en Cisjordanie occupée, qui "vise à terroriser les civils palestiniens".

"Jour après jour, dans une impunité presque totale, les colons (sionistes) alimentent la violence en Cisjordanie occupée, mettant en danger toute chance de paix", a déclaré M. Borrell, dans un message sur X, appelant l’occupation sioniste à cesser immédiatement ces actions inacceptables.

"Nous condamnons les attaques des colons à Jit, visant à terroriser les civils palestiniens", a-t-il ajouté.

L'entité Sioniste "doit immédiatement mettre un terme à ces actes inacceptables", a-t-il poursuivi.

"Je confirme mon intention de mettre sur la table une proposition de sanctions de l'UE contre ceux qui rendent possibles les actes de ces colons violents", a-t-il ajouté.

De telles sanctions devraient être adoptées à l'unanimité des 27 qui restent très divisés sur ce dossier.

Plus de 100 colons, dont des hommes armés, ont attaqué le village de Jit jeudi, et ont ouvert le feu sur des palestiniens, entraînant la mort en martyr d'un jeune palestinien (23 ans), outre des blessés, en plus de quatre maisons et six véhicules incendiés.