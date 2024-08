De nouveaux équipements et instruments médicaux ont été affectés, durant la semaine en cours, aux différents établissements de santé de la wilaya de Sétif, a-t-on appris, jeudi, auprès de la direction de la santé.

La responsable du bureau de l’information et de la communication, Rima Boussouar, a précisé, dans une déclaration à l’APS, que ces nouveaux équipements et autres instruments de diagnostic et de soins consistent, essentiellement, en des appareils de laboratoire et de dépistage.

Cette opération, financée à hauteur de 20 millions de dinars, s’inscrit dans le cadre des efforts visant à renforcer et à améliorer les services de santé, notamment dans les zones reculées et isolées, selon Mme Boussouar qui a ajouté que ces équipements "sont distribués progressivement aux établissements de santé concernés et seront opérationnels dans les meilleurs délais".

Pour rappel, la wilaya de Sétif comptabilise, en matière de santé, un centre hospitalo-universitaire (CHU), 5 Etablissements publics hospitaliers (EPH), 3 Etablissements hospitaliers spécialisés (EHS) prodiguant des soins en psychiatrie, rééducation fonctionnelle et oncologie, en plus de 9 Etablissements publics de santé de proximité (EPSP), 68 polycliniques et 230 salles de soins.