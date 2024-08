L'Algérie a célébré, jeudi à Alger, la semaine mondiale de l'allaitement maternel (1-7 août) à travers l'organisation d'une journée scientifique marquée par un appel à encourager l'allaitement maternel considéré comme une "pratique essentielle" à la santé de l'enfant et de la mère.

Lors de cette rencontre organisée à l'Institut national de la Santé publique (INSP), son directeur général, M. Abderrezak Bouamra, a appelé à ce que "chaque mère puisse bénéficier du soutien nécessaire pour offrir à son enfant le meilleur départ possible dans la vie", qualifiant l'allaitement maternel de "pratique essentielle".

Il a ajouté que ce moyen de nutrition est "un lien fondamental entre la mère et son enfant, source d'un bien-être physique et émotionnel, et un facteur clé de la santé publique", soulignant la nécessité de "réduire les disparités" d'ordres socio-économique, géographique ou culturel pouvant entraver cette pratique.

M. Bouamra a précisé que l'objectif de cette rencontre consiste notamment à "sensibiliser la population quant à l'intérêt de l'allaitement maternel et à engager une réflexion et des actions concrètes" dans le sens de la généralisation de ce qui est considéré comme étant "le meilleur aliment" pour le nourrisson.

A ce titre, les pouvoirs publics envisagent de combler le déficit en matière d'allaitement maternel à au moins 50% d'ici à 2025, a indiqué de son côté, Dr Sana Bouchaib, Chef du département de la Promotion de la Santé à l'INSP.