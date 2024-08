Le ministre de la Santé, Abdelhak Saihi, a affirmé jeudi à Alger, que le "Plan d'action pour le malade" (PAM) s'était avéré pertinent en réalisant des résultats positifs, malgré "quelques lacunes qui seront prises en charge".

Dans une allocution prononcée au terme des travaux d'une réunion d'évaluation avec les directeurs de santé de wilayas et des établissements hospitaliers, M. Saihi a indiqué que "le PAM a réalisé des résultats positifs en dépit de quelques lacunes que le ministère s'efforce de combler à travers ce même plan, qui sera complété par d'autres nouvelles activités".

Dans ce cadre, le ministre a rappelé les efforts de l'Etat depuis 2019, qui a mobilisé "tous les moyens matériels et un budget considérable pour le secteur, outre le renforcement de la numérisation et de la modernisation" en vue d'une "prise en charge optimale du patient en sus de la promotion des prestations sanitaires".

"Le secteur de la santé n'a connu, en 2023 et durant le premier semestre du 2024, aucune insuffisance au niveau des structures de santé ou en matière de médicaments ou entretien de ces structures et des équipements", a rassuré le ministre, saluant le travail des responsables et du personnel pour une pleine adhésion au PAM.

Il a évoqué a cet égard, l'"effort colossal" consenti par les staffs médicaux sur le terrain "malgré les difficultés".